神州觀察：人民警察淪禽獸　社會治安大想頭

人民警察是執法者，是維護社會治安、保障群眾生命財產安全的關鍵，若然他們主動放棄職責使命，甚至帶頭做出侵犯、傷害群眾之事，豈非荒誕至極兼十分可怕？福建龍岩市長汀縣公安局就有兩名這樣的禽獸民警，早前被指涉嫌強姦婦女，其中一人被判監9年，另一人的案件則仍在審訊中。

禽獸之一的鄒姓民警為長汀縣公安局轄下某派出所原副所長，事發當晚不但違反了公安禁令大量飲酒，更於一間卡拉OK裏暴力對待一名女侍應，進而涉嫌強姦對方，可謂色膽包天，更忘了自己的特殊身份，試想此舉會造成怎樣的惡劣社會影響？另一位亦不遑多讓，身為該局出入境管理大隊文職人員的謝某，在酒吧與人喝酒時，只因對鄰桌一名女子產生好感，便尾隨至衞生間強吻對方，並欲霸王硬上弓，儼然就是「高衙內」再世，卻不知有沒有「高太尉」那樣的好爹護佑。

老實說，就算是一些社會不良人士幹出這種事來，都叫人難以接受，畢竟如今已是法治社會，文明社會，在公共場所就敢如此肆無忌憚強暴婦女，只能是禽獸所為；何況還是人民警察，簡直駭人聽聞。沒人知道這兩位當初是如何進入公安系統，又是甚麼時候開始墮落成這樣，總之事發後，涉事公安局及派出所3名領導幹部已遭免職，另有10幾人分別遭黨紀政務處分，估計也就到此為止了，只是不知等風頭過去，會否可以官復原職，或異地重新入職？

其實這種醜事過往時有發生，像安徽合肥市公安局就有民警以查案為由，於酒店內數度強姦一名女子，且有飲酒辦差的違規行為；按說知法犯法應該罪加一等，惟此人最終只被判監4年半，雖然輿論炸鍋，但法院方面堅稱判得公道合理；再如四川成都有女子遭人闖入酒店虐打、性侵，惟當地警方得知疑犯乃自家同袍後，居然不予立案，拖延近年，有指只被政務撤職及撤銷警察的身份，仍然是公務員，更未遭法辦，叫人匪夷所思；如此警警相護，豈非是在縱容更多的「高衙內」？

由此可見，公安隊伍良莠不齊，藏污納垢，並非沒有原因，執法犯法、與保境安民嚴重相違背的壞事、惡事更沒少做。譬如有人盜用疑犯錢款消費，有人截留繳獲的毒品供自己吸食，乃至引誘戒毒人員一起享用；更有為各類販毒團夥、黑惡犯罪充當保護傘，像廣東中山市公安系統就被查出有250多名警員為「老虎機」賭博生意撐腰站台，黑龍江哈爾濱交警系統則有逾百人為大貨車司機非法營運提供庇護，以致經常出現系統性、塌方式腐敗窩案。結果警匪、警黑成了一家人，合起來坑害群眾，指望他們維護社會治安怎能不落空？