正論：本地清零好勢頭　港澳通關莫再拖

抗疫逾年，終於傳來好消息。政府專家顧問調查過去一個月多宗新冠病毒存疑個案後，一錘定音指出大部分個案一早已受感染，並非近期確診，香港已達致28日「清零」，意味第4波疫情完結。這誠然是天大喜訊，市民繃緊的神經終可稍稍放鬆，在保持警惕的大前提下，香港是時候加緊與澳門商討通關，為粵港澳3地互通先行踏出第一步。

袁國勇昨日表示，一度列為沒有確診、最終確診並本身患有玫瑰疹的4歲男童，其病毒量低，入院6日持續檢測呈陰性，經多項不同測試，排除他近期同時感染新冠病毒，亦不存在樣本受污染，認為最可能是一月已受感染，間中出現「復陽」；而早前公布初步確診的官涌疫苗接種中心護士，由於中心8個環境樣本對病毒檢測呈陽性，認為是疫苗病毒株污染環境才令護士樣本呈陽性；至於5宗檢測結果不確定的輸入個案，經測試後相信全部都是抵港前已受感染，至少是兩個月前的事，故他相信香港已經清零，這一波疫情已經完結。惟警告不能掉以輕心，因病毒「穿破性」高，第5波疫情很大機會來臨，暫不宜放寬社交距離。

毫無疑問，這肯定是年多以來最令人鼓舞的佳音。疫情由去年一月開始爆發，港府抗疫拖拉，中門大開，以致疫情爆完一波又一波，不僅令市民疲累，經濟直插谷底才是最不堪設想。最可惡的是，中央政府早就督促港府加緊抗疫，甚至不惜派出人手資源為港人進行全民檢測，但林鄭政府壓根兒不信內地抗疫那一套，明頂暗抗，敷衍了事，一味倣效英美「佛系抗疫」，以致一再錯失清零機會。拖到今年，失業率迭創新高，中央不滿之情溢於言表，港府才肯改弦更張，持續實施突襲式封樓強檢，又要求外傭強制檢測，多管齊下終於達致28日清零。證明廢官當日所謂要與病毒共存是廢話，也再次凸顯內地抗疫模式行得通。

港府千方百計「谷針」的同時，其實更應加緊與有關方面商討通關，不要再白白錯過難得的清零機遇。可以看見，港府將「回港易」計劃擴展至廣東省以外地區後，原定下一階段讓非香港居民透過「來港易」計劃從內地來港，但好事多磨，隨着廣州荔灣區爆發疫情，多條街道被內地列為中風險地區，令「來港易」徒生變數，加上「回港易」和「來港易」皆是單向豁免檢疫，即從內地入境本港免檢，從香港返回內地仍需檢疫，令計劃吸引力大減。旅遊業界坦言兩個計劃皆無助振興旅業，頂多只能作為將來粵港澳3地互通的基礎，既然粵港互通未能一步到位，何不趁香港清零好勢頭，先行與澳門通關？

眾所周知，澳門全盤採納內地抗疫模式，疫情早就清零，並順利與內地實現通關。剛過去的5‧1假期，訪澳旅客達到16.7萬人次，酒店平均入住率逾八成三，近乎2019年水平，羨煞一橋之隔的香港特區。澳門特首賀一誠月前已經提出，香港連續清零14天是港澳恢復正常通關的最起碼條件，如今香港已28日清零，還等甚麼？須知道，通關是振興旅業、帶動經濟的活水，先行與澳門通關，之後再與內地商討全面通關，香港才有望走出經濟谷底。與其巴巴的乞求新加坡與香港建立旅遊氣泡而波折重重，倒不如盡快與澳門通關更實際。

吃一個豬扒包，搖一搖老虎機，這些過去尋常的娛樂，在疫情下變得不再尋常。香港人過着禁足生活已經太久，負責任的政府是時候安全有序地與鄰近地區逐步啟動通關。當然，新冠病毒極之狡猾，稍一不慎便會乘虛而入，專家所說的第5波大爆發隨時一語成讖。故此，「外防輸入、內防反彈」仍然不能鬆懈，尤其是本港4波疫情皆始於外地輸入，如何在恢復通關的同時不讓疫情反彈，在在考驗政府的智慧。