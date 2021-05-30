人民幣升值，一些人反對是根據西方經濟學教科書的道理：人民幣升值會打擊出口，會引來熱錢。可世界從來不依西方教科書的假設，出口競爭並不是在完全自由的市場內運作，其中有不同程度的壟斷、政治的干擾。美國用政治理由加中國產品的進口關稅，禁制中國產品的進口，這可由市場供求成本解釋嗎？

人民幣升值與否，甚或貶值也改變不了美國的政治干擾貿易，為甚麼它們可放手對付中國，中國卻要受美國的教科書約束呢？熱錢入中國的問題更為奇怪。中國還有外匯管制，為甚麼不阻止熱錢的大進大出？為甚麼中國還要大開中門，方便熱錢進出？

正好關門打狗，有入無出，或按外匯法例，違法進出的充公。難道中國治國捧上美國經濟學的教科書，中央銀行、財政部、發改委的官員就如大學本科生那樣，苦唸美國教科書的基本原理，一字不漏，不敢違背？

中國現時出口大增，一是中國強大競爭力；二是大疫底下，國際缺乏可相比的競爭對手；三是美國等奢言再工業化，在長期去工業化之下，一、二十年不可以有成績，怎樣可與中國競爭？

美國現時能做的，是政治干擾貿易，妄加關稅，限制中國出口來減少來自中國的壓力。但是這一兩年打壓中國的結果，卻是中國出口大增，外貿順差擴大，美國更依賴中國的出口。中國正好在缺乏對手的條件下，對美出口加價。人民幣對美元升值，正是在貿易中取用中國生產應有的回報，也使美國承受濫發貨幣的通脹後果。中國沒有責任供養美國，並且讓美國攻擊，誣衊中國。

美國可以另擇進口來源，但它可以找到與中國性價比相近的供應嗎？美國要與中國脫鈎，中國攔阻不了，現在就讓美國提早感受與中國脫鈎的代價。

人民幣升值首先是政治。美國一直用強美元來掠奪世界，中國逼美元轉弱來打擊美國的負債經濟，是禮尚往來，天經地義。除了一心親美，不惜賣國者以外，哪有中國人反對？

人民幣升值的同時中國可補貼窮國，以人民幣援助，亦打擊澳洲一類國家，讓它們體驗政治攻擊中國的代價。美國不仁，它的附庸不義，中國為甚麼不可反制？

至於熱錢，合法的限制，不合法的來者不拒，但全部充公。中國政府有的是權力，有權不用，有法不依，便是忘卻初心，也有違憲法黨章的要求。

中國應從國家和世界大利益出發，乘勝出擊，打個帝國主義落花流水，這才是人民的所望。