前年10月1日組織非法遊行的黎智英、李卓人、陳皓桓、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌被判罪成，監禁14至18個月不等。

這班案犯多在服罪，他們聲稱在行使合法權利，聲稱組織的非法遊行是「和平、理性、非暴力」。這樣的爛調，反中亂港政客一直在高唱。從「佔中」到反修例暴亂，這個調子唱得愈高，暴亂、動亂愈嚴重，愈瘋狂。所謂「和理非」，更成了他們胡作非為、煽動暴亂的護身符。

法官胡雅文在判決本案時說，前年6月社會動盪已不斷升級，暴力和滋擾程度更有所增加，9月份幾乎每日出現示威和暴力事件。案發前兩天，示威者投下了近200枚汽油彈，當日集會的遊行路線曾出現堵路、放火和刑事毀壞。胡官表示，這10名被告有份組織這次未經批准的集結，故「所有人的行為都會有後果，不論一個人的身份如何」。胡官還說，這些被告「在不穩定的時代下仍然刻意違法和挑戰公安」，對他們「即時監禁是唯一選項」。

香港這幫反中亂港政客的一大特點，就是幹了壞事之後，敢做不敢認，或者乾脆把壞事狡辯和美化為是好事，是合理合法合情、對社會有貢獻之事。為此，他們可以睜眼說瞎話，可以極端厚顏無恥、無比耍賴，可以「倒打一耙」。

這班反中亂港政客，多有專業人士、社會精英、法律界人士、意見領袖、工會領導的身份，故他們的歪理邪說，撒謊耍賴，胡攪蠻纏，自我標榜，非常能迷惑人。對他們，人們往往忘記了「聽其言、觀其行」的古訓。他們說甚麼，信甚麼、吹甚麼，聽甚麼，被他們玩弄於股掌之中而不知。前年開始的反修例暴亂持續了那麼久，打砸搶燒圍堵的情況前所未有，對社會秩序和公物的破壞前所未有，黑暴分子當街動刀傷人、放火燒人，絕不手軟。就是這樣了，反中亂港政客還在鼓吹他們是「和理非」，美國政客還要讚揚這是一道「美麗的風景線」，香港人中的腦殘者還跟着手舞足蹈，歡呼雀躍！