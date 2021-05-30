這些年美國針對中國的攻擊一直沒有停止過，一計不成又生一計，即使沒有新招數，也不惜翻炒舊橋段。拜登近日要求情報部門「加倍努力」調查新冠肺炎疫情源頭，包括病毒是否由中國武漢病毒研究所實驗室洩漏的可能性，並在90日內提交報告。這分明是抄襲其前任特朗普的甩鍋伎倆，企圖藉「病毒溯源」混淆視聽，掀起另一波反華惡浪。為甚麼要求情報部門調查？道理很簡單，美國情報部門最擅長的不是尋求真相，而是編造謊言。曾任中情局局長的前國務卿蓬佩奧對此直認不諱，更聲稱有一門課程專門教授撒謊、欺騙、偷竊，「這才是美國不斷探索進取的榮耀」。老美臉皮之厚，令人瞠目結舌。

不難預料，美國情報部門「加倍努力」之下，一定可交出令拜登滿意的調查報告，反正他們不需要任何證據，自己隨便杜撰或找幾個所謂證人胡謅即可。正如他們指摘新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」一樣，不管多麼荒謬絕倫，總有不少美國人相信，因為他們的腦袋還停留在冷戰時代。

眾所周知，中國是世界上唯一接受過病毒溯源調查的國家，世衞組織也已確認病毒與實驗室無關。但老美依然喋喋不休，千方百計想把病毒溯源引到中國身上，用心之險惡可見一斑。人們想問的是，美國才是擁有最多病毒實驗室的國家，而且遍布全球各地，憑甚麼只是調查中國，而不調查美國？莫非老美擔心賊喊捉賊的把戲穿幫？

顯而易見，美國之所以翻炒病毒溯源的舊橋段，正是因為他們已沒有甚麼新招數。香港局面漸趨穩定，新疆話題變不出新花樣，台灣又被新冠疫情所困，美國對中國無牌可打，只好舊橋新用。所以，在接下來這段日子，病毒溯源勢必再度成為西方媒體熱炒話題，各種針對中國的謊言勢必鋪天蓋地而來。中國人不妨拭目以待，看看洋人究竟可以無恥到甚麼地步。