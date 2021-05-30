出嚟行，實要還，大漢奸，要加監。本身已因兩宗非法集結而在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，刑期合共14個月，但各界預計他因官司纏身，相信「有排坐」，果然上周五區域法院就前年10‧1非法遊行案，判他入獄14個月，部分刑期與之前兩案的刑期同期執行，加監至20個月。其實黎已經算有賺，上次已獲判同期執行，否則3案刑期何止20個月？

不過，黎智英尚有其他官司，包括《港區國安法》及欺詐等案件排住隊上庭聆訊，如果全部罪成，在赤柱監獄將會「火燒旗杆」，長歎。

涉黎案特別多牛鬼蛇神搞事，又有法官被恐嚇，10‧1非法遊行案法官胡雅文剛判刑，隨即接獲恐嚇電話，究竟來自哪個陣營，有迹可尋，不言而喻！

黎智英即使在囚，插翼難飛，他的黨羽卻繼續興風作浪，不會放過任何機會，甚至連宗教也擺上枱。在囚人士可以與宗教人士會面，懲教署是希望藉此能令囚徒在道德和靈性方面獲得幫助，但有關安排卻被濫用，黎智英與泛民及反修例人士服刑及羈押，宗教界元老級專職教士經常探訪，但原來另有目的，並非主要談及宗教信仰，而是疑似「報料」，竟然商量「612人道支援基金」如何籌款等，根本偏離宗教意義。這樣做根本是「累街坊」，如果因此而令到相關安排被取消，真正有心向善的囚犯便損失輔導機會。幸好懲教署在署長「英明」領導下，繼續相關安排，只是稍作微調，委派職員陪伴相關專職教士進行宗教探訪，以確保探訪目的與宗教有關。

黎智英即使在囚也是累人累物，與他有關的都是高危高風險，雖然他的資產及壹傳媒71%股份被凍結，但壹傳媒股價繼續異常變動，小股民被玩死，證監得個「查」字，還未出手，甚至沒有向市民交代，這方面應向懲教署好好學習。