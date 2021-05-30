漢奸黎第3宗非法集結案判監14個月，連同前兩宗非法集結案共判監14個月，部分刑期同時執行，3案相加要坐20個月。判刑孰輕孰重，大家心中有數，但本報的獨家報道又令人暗自一驚。話說「元老級教士」自漢奸黎入獄後頻頻借宗教活動之名探監，實則共襄如何運用黑暴基金大計，並將訊息帶進和帶出獄中，卒驚動懲教署變陣應對，實行「陪同探監」。人們實在不明白，漢奸黎都折墮到如此田地，為何仍是死心不息，仍要搞風搞雨？

由此可見，漢奸黎被內地冠以「叛國禍港四人幫」之首絕無半點誇張。此人由製衣賺了第一桶金開始，便轉投反中亂港行列，是外部勢力在港最大代理人，也是反對派最大金主。涉違反國安法被捕後，他依然不放棄搞搞震，天天透過旗下傳媒及社交平台與外國政客一唱一和，企圖倒逼京港政府放棄檢控；詎料今日的北京已非當日的北京，美英聯手施壓亦不為所動，漢奸黎不僅被起訴，還被收押；不僅被收押，還被判罪成，把牢底坐穿已成其最後歸宿。

此計不成又生一計，漢奸黎即使人在赤柱監獄「度假」也沒有閒着，李柱銘、何俊仁、陳日君等人，幾乎天天藉律師或宗教人士身份探監，實質做甚麼，從懲教署透露的消息已知一二。「612基金」據報目前滾存逾二億元，漢奸黎又想眾籌，籌來的錢用來幹麼，當然不是用來濟貧紓困，而是用來打官司、支持黑暴繼續鬧事。

更有甚者，從警方凍結包括「星火同盟」等多個眾籌戶口可見，資金來源不清不楚也就罷了，籌來的錢更落入私人口袋，用來買保險炒股票，真正用於支援「行先死先」的年輕人少之又少。事實上，早就有不少年輕暴徒身陷囹圄才知道，「612基金」根本不是為他們而設，而是為頭面人物而設，想申請費用打官司，反被人叫他們申請法援，淪為棄卒，悔不當初。