因為關心台灣新冠疫情的發展，筆者不時會瀏覽當地的網上時評視頻，日前見到一位時事KOL在正告觀眾，說自己將馬上動身到中國大陸打疫苗。他抱怨說，老是待在台灣也不是辦法，疫情一天比一天嚴重，想打疫苗自保卻是沒門，想不「投共」也不行嘛。

這位KOL已經80歲，在台灣也不是個等閒人物，他曾經當過一個大政黨的召集人。看來蔡英文政府的治疫無方，已經讓愈來愈多人失去耐性，怪不得小英的民望，近日正在崩堤式下瀉。

筆者曾告訴北京，想對付台灣，要麼直接揮軍台海，完成統一大業；要麼對民進黨不予搭理，千萬別去刺激它。民進黨就好像往日我對美國前總統特朗普的判斷一樣，你該任由他去胡亂舞劍，舞着舞着，他自然會割傷自己。

以目前的迹象看來，北京會選用武力統一台灣的機會不大，故剩下來的方法，就該是忽視民進黨的存在才對。大陸根本不必派軍艦、軍機到台海擾攘，就當作一切如常，回復到幾年前兩岸「小三通」丶「大三通」的盛況。

有人說，這樣做豈不是任由民進黨坐大？不會的，情況恰好相反，當台灣人的注意力不再集中於海峽危機時，就會重新留意民進黨內政的表現。

綠營全是一幫只會選舉而不會執政的渾人，你放手由他們去弄，自然就會弄出個大亂子。況且，本欄已經講過N次，如今的世運流行「打大佬」，愈大的威權，愈容易惹人反感。北京政權以泰山壓頂之勢去威懾寶島，島民就會凝聚力量抗共，但只要中共撤去威脅，民進黨頓時就會變成島內最大的威權力量。

在這個「逢大必打」的時代特質下，民進黨便會逐漸成為箭靶，人心反而會更多靠向國民黨一方。這樣一來，兩岸關係才有望改善。