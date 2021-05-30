本港新冠肺炎疫情放緩，累計兩日「零確診」，專家料已清零。之不過尋日又新增一宗輸入個案，零確診兩日後又斷纜！可堪告慰的是：仍然維持本地零確診，本港疫情總算漸趨穩定，醫管局亦宣布進一步擴展非急症醫院探訪安排。

惟近期本港出現幾宗復發個案，初步判斷屬走漏個案，不排除來港前受感染，亦可能在檢疫酒店受感染，建議當局針對入境人士進行抗體檢測，以防再有走漏情況。要「外防輸入，內防反彈」的確不可掉以輕心，庸官切忌一味自high，防疫稍有起色就暗自歡喜：我要做阿姐，冇雨都有人擔遮！其實，做人謙厚些，衰咗都冇咁乞人憎！

呢嗱，香港疫情看好之際，台灣那邊卻爆得比煙花更璀璨，昔日之防疫示範，今日之反面教材，何其諷刺？日前單日就新增500多宗，當然少不了所謂「校正回歸」，死亡人數亦續創新高！台灣新創「校正回歸」呢個妙詞，好多嘢便無法「確定」。而的確如此，美國一本商業周刊便曾發表題為《2021年指南：疫苗接種、刺激措施和理智行為》嘅文章，有一句深得老朽心：除了日食、月食和流星雨，2021年幾乎沒有甚麼是確定的。

唔通真係變幻才是永恒？隔壁大嬸明明話有心血管疾病，即使「用槍指頭都唔會打」，忽然又改變主意話博一博，打針有獎抽喎，並非單車變摩托，也非博一針換舊金，而係成千萬嘅私樓吖！從此置業興家，大嬸已錯過選港姐嘅黃金時間，都可飛上枝頭變鳳凰，你話命運係唔係愛開玩笑！人生又係幾咁玄，我愛唔確定！

一個世紀疫症搞到成個世界好唔確定，金磚國家變斷瓦殘垣嘅破產國家！美國竟然死得人最多！想去旅行？再不是叫聲芝麻開門再買張機票就可以飛喇！好似老朽不會為抽層千萬樓心動，又點會為坐郵輪困海上去打兩針吖？有事打電話畀老董是否已太遲？咪玩喇！