神州觀察：貪官屢獲減刑　影響司法公信

江蘇省國資委某位前主任因受賄逾千萬元而被判監10年半，日前正式展開牢獄生涯。不過，該位已近70歲的貪官毋須太過擔憂身子能否捱得了「十年寒窗」，也許可以通過各種「積極表現」獲得減刑、假釋、保外就醫等機會，提早回家，就像海南省國資委前副主任劉連璉那樣，於2007年因巨額貪腐被判無期徒刑，其後卻獲5度減刑，只需捱過16年即可。

老實說，對於這類涉及職務犯罪的貪腐官員，從當局近年不斷修補相關法例的做法來看，在執行減刑方面似有愈趨嚴格把關之勢，惟在具體執行當中，其規範性經常遭到輿論質疑，各地司法、監獄系統亦無統一的減刑標準，甚至爆出諸多弄虛作假、違規減刑醜聞，都在不同程度地影響着司法公信。像劉連璉的最後一次減刑就被發現，其在考核周期內曾出現數次違規，不過最終亦只是在7個月的減刑建議上扣掉兩個月，等於仍可減刑5個月，至2023年底便可重回自由身。

那麼劉連璉的前幾次減刑又是否完全合規？有沒有受到某些特殊關照？問題更在於，所謂的合規亦無一定之規，譬如怎樣才算徹底悔改、表現積極，全憑監獄一句話；而減刑、假釋具體如何兌換，似乎都存在不少的浮動操作空間，但又缺乏公眾監督。若然有人將規則用到盡，擦着法律要求的下限行事，怕也難說清，譬如按照當時的減刑規定，從無期徒刑減為有期，可在服刑兩年後減至20年至18年之間，劉連璉直接就被減至18年，卻不知一般的服刑人員是否可獲同樣的「滿打滿算」機會？

河北曾經有八旬服刑老婦因腰椎連續骨折申請保外就醫，卻遭到監獄方面拒絕，並且羅列出一堆拒絕理由，反觀近年不少在囚貪官可以輕鬆保外就醫或獲得減刑、假釋機會，一再讓人覺得不公平、有黑幕。此外，眾多官員於在囚期間變身「監獄發明家」，動輒擁有數十個、上百個專利技術發明，從而更有效地達到減刑目的；一些監獄更被揭發將減刑、假釋當生意做，提供一條龍造假服務，進行腐敗交易，包括普通罪犯、黑惡分子皆可從中「受惠」，一個個爭相成為「立功專業戶」，蔚為奇觀。

貪官在位時利用手中權力大肆腐敗斂財，搜刮民脂民膏，踐踏法治，本該不打折扣地接受法律懲罰，偏偏倒台繫獄之後還能繼續受到優待，創造出這麼多逍遙法外的「後門」，勢必嚴重影響社會公平正義及司法公信力；哪怕看似合法合規的減刑等操作，亦會讓公眾觸動敏感神經，每每心生質疑，絕非沒有原因。規範貪官減刑亦是鞏固反腐敗鬥爭成果的必須做法，否則會讓更多官員幹部心存僥倖，認為腐敗不需付上太大代價，豈不更想做貪官？