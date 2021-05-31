正論：屢揭蛇王多甩漏　人畜檢疫恐失守

特區檢疫把關，防止病毒瘟疫入侵，無論是人畜都十分重要，但今日兩宗新聞，一宗是上水屠房集體蛇王，一宗是檢疫酒店衞生差勁，不但激心，亦令人憂心，兩邊都出現問題，防疫隨時失守。

公務員蛇王臭史，一日一夜也數不盡，本報今日又獨家踢爆，上水屠房賭錢蛇王，屠房本身由食環署監察運作，但負責豬隻檢驗的農林助理員，來自漁農自然護理署，他們負責豬隻宰前檢測，以及處理相關文書工作。但有投訴指出，部分農林助理員在工作時間，竟然於屠房的辦公室內觀看足球及賽馬直播，即使其他使用辦公室的員工看不過眼，向一名農林督察作出投訴，但投訴最後都石沉大海，不了了之。

高層涉嫌包庇，投訴之後情況更加猖獗，出現有5至6人的賭博小組，每逢賽馬日就會準時守在電視機面前落注，儼如投注站，成何體統。是否鐵飯碗就可以胡作非為？公帑用來養肥如此質素的工作人員，和倒錢落海沒有分別。食環署接受查詢時稱會監察員工的行為表現，但是被投訴的是漁署員工，食環署答非所問，頗有迴避之意，而漁護署稱對事件沒有補充，未有向公眾交代，包庇之意更明顯。兩個部門關門後一家親，隻眼開隻眼閉，食環署會不知道漁署員工在自己地頭幹的「好事」？

食環署其身不正，員工屢被揭蛇王偷懶，開工時間沙灘漫步，一日開工一、兩小時，就算在疫區清潔亦是做騷，很快打回原形，果然其轄下地方亦烏煙瘴氣，兩個部門都必須為事件負責。屠房是入口豬肉檢疫關卡，如有任何甩漏，病從口入，受影響的市民將不計其數。港人現在出入戴口罩，呼吸也不敢鬆懈，若連食也不安心，每年交稅都是冤枉錢！

同日另一新聞，北角一所檢疫酒店出現衞生問題，一名女士與老幼周前從加拿大回港，入住該酒店，對服務表示不滿，包括3天未有提供熱水讓檢疫人士清潔，3人如「醃鹹魚」未能洗澡，幼童雖可用房內的熱水壺浸濕毛巾抹身，但未能徹底清潔致生熱痱。房間內有多隻曱甴在爬行，衞生環境極惡劣。隔離人士即使完成檢疫後，亦有可能把細菌病毒帶到社區。早前首宗把變種病毒傳入社區的印度漢，不排除是在酒店內被感染。當局有責任監督酒店方面加強清潔消毒，包括通風系統，以免檢疫變播疫！

市民自發抗疫，每日罩不離身，努力不懈，終於疫情有緩和迹象，超過28日本地個案清零，通關在望，這個關鍵時刻更不容鬆懈，無奈不少政府部門及員工都好像事不關己，繼續偷懶蛇王，由他們來把關肯定死得人多。台灣過得太平日子太久，部分人失去警覺便被疫魔入侵，一發不可收拾。專家指第4波疫情雖然完結，但第5、6波疫情始終會來臨，而且會更兇猛。只要有人偷懶一會兒，有些地方清潔慢半拍，病毒便足以乘虛而入，到時前功盡廢，再想有清零機會便很難了。