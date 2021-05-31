功夫茶：少不更事墮法網　警推計劃助新生

有啲言論鼓吹，遏止強者肆虐嘅最好辦法，就係武裝弱者；呢，當兔仔手裏都緊握衝鋒槍時，你估豺狼仲敢唔敢寸寸貢蝦蝦霸霸呢？弱勢群體之所以弱，因為佢哋就似兔仔咁，既冇利爪又冇利牙，唔蝦你蝦邊個喎？

呢啲見解好得人驚，試想一個社會一味講打講殺、蝦蝦霸霸，遠離法治、文明，社會點會安寧靜好！而未來社會棟樑嘅青少年，正常人又點會忍心睇住佢哋誤墮法網，前程盡毀呢？嗱！單計屯門警區，去年拘捕咗203名10至20歲嘅青少年，大多涉干犯傷人及嚴重毆打、刑事毀壞及店舖盜竊等，其中涉嫌傷人及嚴重毆打而被捕嘅人數，較前年上升1.3倍。警方解釋，受反修例事件影響，2019年黑暴期間，青少年被捕人數因而上升，尤其16至20歲嘅組別，佢哋多涉及非法集會及刑事毀壞。隨着反修例風波逐漸褪去，去年青少年罪行又變回傳統模式，主要係朋輩、童黨欺凌。

警方發言人指出，大部分青少年犯案動機離不開小事，好似去年屯門區內發生兩名少女欺凌另一名少女嘅事件，案中綽號「牛丸」嘅少女，對受傷者又掌摑又起飛腳狂踢，十分兇狠。警方指，「牛丸」並無黑社會背景，出生家庭亦不俗，只因自小被人寵壞，享受做眾人「大家姐」嘅感覺，故常聯群結黨展示勢力，終犯下錯事。

屯門區比較複雜，警方早前曾破獲區內多個工廈無牌酒吧及夜總會等夜場，拘捕咗137人，其中19人為青少年。青少年血氣方剛，貪威識食，不少黑幫便覷準佢哋呢個特點，喺公園、球場、遊戲機中心等伺機踢佢哋入會，或經朋友介紹成為黑幫；亦有利用「搵快錢」作餌，誘惑佢哋做違法事，如追債、淋紅油，完成任務拍照為證便可得千元報酬，而女生則受金錢誘惑到無牌酒吧陪飲，從此走上人生坎坷之路！

事實上，呢啲黑幫電影橋段喺現實生活上演而已！屯門警區警民關係組學校聯絡主任便常接到該區老師來電求助，通常都係學生把持不住受人唆擺而犯事，有些成年學生因嚴重傷人而最後不能以警司警誡作結，亦有因小過錯遭到舉報，有學生投考紀律部隊，本已通過面試，因此遇上阻礙。是以為了向青少年灌輸正確價值觀及防罪訊息，屯門警區推出多項宣傳計劃，又舉辦近40場講座和推出「法里程」計劃，多渠道告訴青少年因犯法而坐監，絕不會令人生更精彩！此外，尋日喺黃竹坑香港警察學院舉行「警隊招募體驗日」，安排6個部門警務人員，並提供虛擬實境，為有意投身警隊嘅年輕人即場交流，進一步了解警隊工作；難怪有投考者話若被錄取，冀拉近與市民關係，果然真金不怕洪爐火，咁有意義嘅體驗日，功夫茶樂觀其成！