世界視線：對外援助僅口惠　美國疫苗擱倉底

拜登政府早前宣布會將8,000萬劑新冠疫苗運往海外，但據美國傳媒報道，該國至今仍未對外發送一劑疫苗。最諷刺的是，一方面是援外的疫苗至今仍是只聞樓梯響，另一方面則是民眾接種意欲不高，至今仍有大量倉底貨積壓，隨時過了有效期而無法使用，淪為廢品。

根據該報道，美國在運送疫苗方面遇到重重挑戰，其中包括國內至今沒有可存放數百萬劑疫苗、便於包裝並發付空運的儲存中心。事實上，白宮新冠疫情應對團隊高級顧問斯拉維特就曾表示，美國正試圖完善疫苗分配系統，以便聯邦政府能更好地追蹤已分發的劑量，並確認還有多少可供出口。

這還未算完。拜登政府沒錯是承諾輸出8,000萬劑疫苗，惟值得注意的是，當中有6,000萬劑來自阿斯利康。由於該疫苗尚未獲得美國食品及藥物管理局批准使用，在監管機構開綠燈前，相關疫苗能否付運，仍是未知之數。與此同時，超過5,000萬劑疫苗仍然等待各州政府訂購，各地政府為「谷針」更是無所不用其極，例如加州推出150萬美元「疫苗大獎」；俄亥俄州則舉辦百萬美元接種大抽獎，有專家估計，全國最終會有多達三成民眾拒絕接種疫苗。

問題來了，既然美國有大批疫苗倉底貨等着脫手，與其任其發霉，倒不如捐贈給有需要國家，起碼可以為國家形象做一次公關宣傳，華府捨此而不為，恰好證明傳媒點出的各種物流問題，並非無的放矢。當然也不能排除，有關方面早已打定輸數，知道輸出8,000萬劑疫苗的承諾很可能淪為口惠，透過向傳媒放風實行「期望管理」。

相對之下，中國迄今對外輸出超過6億劑疫苗，卻一直被西方國家抹黑為「疫苗外交」，批評中國背後隱藏擴大政治影響力的算盤。例如BBC日前發表的文章就為華府大唱讚歌，聲稱美國遲遲不加入「全球疫苗供應賽」，才讓中、俄「有機可乘」，現在美國的這張8,000萬劑疫苗期票能否兌現，正好證明美國是「按兵不動」，還是同樣想搞「疫苗外交」，只是「非不為也，實不能也」。