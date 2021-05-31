有媒體傳說美軍已駐台灣，若屬實，不管是用顧問或訓練的形式，美軍踏足台灣，便是觸犯中國大陸的底線。北京會視而不見，忍辱負重嗎？抑或是積極開始推動統一台灣的工作？

美國的策略是一步一步逼迫中國大陸，一次佔一步，積多步便可以把台獨推前，爭取國際接受。每一步或許會激怒北京，但是不足以使之發動戰爭，對着美國的挑釁無可奈何。

在台海穿插，組織軍事演習，是美國挑戰中國大陸的一個方法。但更關鍵的是與台灣的台獨政權擴大國際活動範圍，先是美國官員訪台、美軍駐台，下一步便是發動它的盟國倣效，用擴大台灣國際關係來在島內外確立民進黨的台獨形象和聲勢。這是美國攻，北京守；美國主動，北京被動，紛擾之下，美國與台獨便得寸進尺，至少要保住台獨勢力在台灣的統治權。中國大陸除了以艦機出巡台海作為回應外，似乎是無可奈何，莫非是投鼠忌器？抑或是無計可施？

當然還有武力統一台灣的大底線，但武統是不得已的選擇。面對美國的挑釁，在武統以外，北京有甚麼應對的板斧呢？沒有的話，美國與台獨勢力便可不停地挑釁，以此助長台灣內外台獨的發展。它們的企圖是，最後待時機一至，水到渠成，台灣便可以在美國的支持庇護下，宣告獨立。屆時即使武統，時機會失，人心已變，國際形勢亦未必支持，這便被美國成功騙取台灣了。

或許北京準備武統，可是美國的挑釁只在底線之前紛擾，不給北京直接武統的藉口。武統即使可勝，但是草率上陣，可能代價不輕。

美國挑釁，為甚麼北京不可反制對付？暫撤港台官方關係是開始。外交封鎖以外，還應經濟制裁，可列出台獨個人與企業的名單。若美國、台獨挑釁一次，便把名單拿出來，針對部分人物、企業施加制裁，禁制入境到中國大陸與港澳，禁制中資企業銀行等與之交易來往，並可作二級制裁，禍及直系親屬和關連企業。

大名單可以預先公布，並宣布可隨時調整。大名單代表可被制裁者，在制裁未出之前，便可震懾台獨，警告其他，作用大於直接制裁。若台灣方面爭執名單內容，更可引發島內外討論，把引出的人物與企業、組織置於公開的政治審查、審議當中，影響更大。這是不用一兵一卒，純粹心戰，但效果勝於千軍萬馬，是從根本動搖台獨擁護者的民心，打掉它們的支持。民進黨政權與美國政府都無能力反應，北京便變被動為主動，也減少武統的阻力和代價。