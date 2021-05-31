不久前，香港終審法院首席法官張舉能率隊訪問北京，見了最高人民法院院長周強和全國人大常委會多個部門、最高人民檢察院、中國司法部等多個國家司法機關部門。中央見張舉能一行，是要在香港司法改革這個具有重大的、不容再拖的問題上對他們提出指導和部署工作。

周強提出的改革方向和要求是：第一，增強司法人員的國家意識和民族觀念。第二，中央要求他們本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施憲法、《基本法》和《港區國安法》。第三，中央支持香港司法機構通過司法改革保持專業。第四，中央希望他們能帶領司法機構「擔當作為、履職盡責」。

對中央的這些指導和要求，未見張舉能一行有甚麼表示，張舉能只空談曰：感謝中央的關心和支持，期待和內地人民法院在專業交流、在司法科技化等方面交流合作，依法履職，保障香港市民利益福祉，維護香港法治。

出訪前，香港司法機關新聞稿把張舉能之行「定性」為「禮節性拜訪」。他們的表現果然非常「禮節性」，刻意沖淡了北京行的重要意義和工作意義，刻意把中央和國家司法機構只當成「禮節性拜訪」對象。既然如此，既然只是主客身份，那麼他們把中央的指導和工作要求當成耳邊風，當成可理可不理之談，隨便用幾句客套的空話給打發了，那就毫不奇怪也。

看來，香港司法機關和司法中人對一國、對中央、對內地長期所持的倨傲態度，喜歡「擺譜」、自以為「普通法」高人一等的臭毛病已深入骨髓也。於是回港之後，張舉能在「年度資深大律師委任典禮」上大發「司法獨立」的議論，大吹「普通法」的法螺，指摘公眾純粹因為不同意法庭判決，而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論質疑來自香港或外地，都會令法治受損，不利於維持公眾對法庭的信心。他並呼籲「資深大律師有責任為司法機構發聲」。

這番話，如果抽象的談，似乎沒有問題。但若放在中央和公眾強烈要求香港司法改革的背景下談，那就可圈可點也。