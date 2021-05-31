台灣此輪新冠肺炎疫情已爆發將近一個月，依然沒有減緩迹象，蔡英文當局在此期間到底做了甚麼？答案是甚麼都沒做，一味望天打卦。大陸10天就可以興建一座方艙醫院，台灣既沒有這種能力，也沒有這種魄力，以致連一張病床也難找，有些新冠患者只能夠呆在家裏自生自滅，去世多天才被發現，最誇張的個案是6天前已經病逝，簡直駭人聽聞。難怪每天都有這麼多「校正回歸」，目前還沒有校正的病例不知凡幾。

事實上，台灣不僅缺病床，而且缺疫苗、缺病毒檢測劑、缺水、缺電，當地傳媒稱之為「五缺」。如果加上缺安全、缺和平，那就是「七缺」了。一個樣樣皆缺、甚麼都不做的政府，竟然自稱「超前部署」，這才是最大的笑話。當然，他們也不是甚麼都不做，這段時間裏他們依然不忘煽動反中仇中情緒，甚至比防疫抗疫更積極。

還是古人說得對，德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。民進黨最擅長的就是操弄政治和意識形態鬥爭，根本沒有能力治理好台灣。當地最新民調顯示，贊成蔡英文處理政務方式的受訪者從4月份的54.4%下滑到45.7%，不贊成者則從29.9%升至41.3%，民進黨的支持率也從33.3%下滑到23.2%。雖然台灣社會高度政治化，許多人只問藍綠、不問是非，但還是有不少人看穿蔡英文當局的無德無能，厭倦沒完沒了的政治爭拗。

有趣的是，民進黨在台灣的民望愈來愈低，反而得到不少大陸年輕網民力挺，有人甚至希望民進黨再執政20年。這是甚麼原因？其實很簡單，民進黨執政之下，兩岸只會愈走愈遠，終有一天迫使大陸採取武統，而這正是大陸年輕人的普遍主張。須知民進黨在煽動反中仇中的同時，也激起大陸民眾特別是年輕人的仇台情緒，既然兩岸已不是一家親，大陸何必再客氣？所以說，民進黨操弄政治，無異於自掘墳墓。