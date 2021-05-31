特區空談保育，又一個古蹟隕落，粉嶺皇后山的印度廟有約60年歷史，蓮花形狀建築世界上只有3個，十分珍貴，若在其他地方會當作是寶，可惜回歸後被特區政府當是草，將極具特色的印度廟置之不理，不但日久失修及鋼筋外露，更有倒塌危險。

最離譜竟然更連一條正常道路前往廟宇參拜或「打卡」都沒有，原來是因為附近興建屋苑封了路，所以有心人只可以像行山客尋幽探秘，冒着失足的風險前往該廟，而且遊人亦不算少，打風落雨固然牙煙，過後泥土鬆塌亦不堪設想。

政府部門只是說該地段已被圍封，不對外開放，歷史建築物的保育工作不屬地政總署的職權範疇。古物古蹟辦事處則指歷史建築的評級制度屬行政性質，如部門有具體的維修保養工程計劃，古蹟辦樂意從文物保育角度提供技術意見。那麼究竟應該是誰要為現在這破爛荒廢狀況負責，市民都一頭霧水。

這個印度廟極具歷史及藝術價值，但只被列為三級歷史建築，遲遲未評為古蹟，顯示政府對保育文物欠缺規劃，程序官僚僵化，似任由廟宇自生自滅，假若倒塌甚至壓傷人，又由誰孭鑊？耍官腔於事無補，只會令民怨更加積累。

政府應重新審視該建築物的評級以及保育，以及一籃子配套，包括建設公眾道路，令遊人前往參觀不用冒安全風險。當務之急，是盡快將廟宇重新評級，及邀請建築結構和工程專家視察廟宇結構安全。

這座廟宇是香港歷史一部分，同類型建築物買少見少，集體回憶用錢買不到，更何況政府現在有錢嗎？可以再製造美好回憶給香港嗎？所以，現有的古蹟一定要好好保育，免得像一代武打巨星李小龍故居那樣灰飛煙滅。公眾絕對有權參與保育計劃，周邊社區亦應有共識，活化文物及社會發展沒有牴觸，天下無難事，只怕政府冇心冇靈魂。