現屆政府以增闢土地為施政重點，但雷大雨小，浪費不少時間去做不切實際的工作，例如成立土地供應專責小組，提交的報告本末倒置且與現實脫節。港府要正視失誤，盡快出台具體可行的政策措施，增加土地供應。

上屆政府於2017年委託房協，研究使用部分郊野公園邊陲建屋，研究尚未完成，到2019年就被現屆政府委任的土地供應專責小組所煞停。不止如此，當時該小組花了18個月才做出的報告，根本是問題連連，建議是捨本逐末，毫無幫助。首先，報告中提到「利用私人遊樂場地契約用地作其他用途」短期性發展項目，完全與現實脫節，不重視發展鄉郊偏遠地區，任由珍貴的荒置土地「曬太陽」，卻從私人遊樂場入手，難道發展中的香港是不需要休憩遊樂空間嗎？

其次，報告中提到3個短中期選項以及5個中長期選項，卻對北區發展隻字不提！與深圳一河之隔的北區幅員廣闊，發展潛力巨大，土地供應專責小組無理由錯過，一些土地只需發出3個月收地通知書就馬上可以鋪路建樓，居民兩年便可入住，為何還要等上10年填海建樓，眼巴巴看着輪候的繼續輪候，要發展的未能發展。

直到最近，政府才向立法會提交討論新界北發展區的概念文件，大致沿襲分別在2014及2016年展開的《發展新界北部地區初步可行性研究》及《香港2030+》。在國家「十四五」規劃之下，尤其深圳已成為建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點，政府理應考慮如何配合發展才對。如今不僅缺乏相關規劃，政府也沒有想好如何同深圳攜手合作發展邊境。筆者認為，必須注入新思維以規劃及發展新界北。

按政府現在建議進行第一階段研究新界北發展，並向立法會申請7.9億元進行勘查研究和詳細設計，可是發展局指該研究要花52個月才能完成。筆者認為那進度實在太慢！政府這種研究再研究，不要說配合「十四五」規劃，就連特區的發展要求也追不上！

前特首提出土地10年供應計劃，稱未來10年供應總量以47萬個單位為新目標，最終卻成為一場難以實現的美夢。現特首提出到2030/31年度供應30.1萬個公營房屋，但覓地一直沒有良策，淪為空談。到今年3月底，公屋平均輪候時間增至5.8年創新高。

政府增加土地供應、保障市民住屋權利可謂刻不容緩。政府必須拆牆鬆綁，下定決心加快新界北區發展，與深圳加緊合作，爭取在最短的時間內做最大成效之事，向立法會提出修例，強化政府效能是肯定需要的，否則怎樣解放香港土地去根治房屋問題？