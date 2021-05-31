香港新冠疫情連續28日清零，一海之隔的台灣卻在疫情深淵仍未見底，每日皆有數百宗新增本土個案，死亡人數迭創新高。重災區台北市和新北市，醫院床位已經爆滿，醫療近乎崩潰，簡直到了岌岌可危的境地。蔡政府唔救自己救，地方政府以及民間機構擬自行與大陸及外地洽購新冠疫苗，詎料死到臨頭，民進黨仍然不忘政治操作，揚言不同意個別機構引入疫苗，又指法例限制，不考慮引入大陸製疫苗。

當地傳媒報道，有佛教團體致函蔡英文當局，希望捐贈最多50萬劑美國強生疫苗，獲回應指感謝各界熱心幫忙，但基於疫苗安全及有效性，必須由政府和原廠簽約採購及統籌分配，意即不接受好意，熱臉貼着冷屁股。又有藍營學者表示獲大陸一些文化中心委託，可向台灣捐贈「復必泰」及國藥疫苗各500萬劑，呼籲當局不要因政治因素干擾，盡快批准疫苗來台。結果不問可知，蔡政府毫無反應，石沉大海。

至於多個藍營執政的縣市亦有意自行對外洽購疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘旗下的永齡基金會也證實將申請外購疫苗，包括將500萬劑上海復星代理、德國生產的「復必泰」捐給當局。惟蔡政府仍是一句老話：不考慮引入大陸製疫苗。

嗚呼哀哉！台灣疫情已到了死傷枕藉、無力自控的地步，但民進黨政府至今仍是政治先行，人命放一邊，不用多久，恐怕寶島的疫情堪比歐美甚至印度，屆時做甚麼都已太遲。「雙北」市長不斷呼籲中央實施封城4級警戒級別，惟蔡政府置若罔聞，最大考量當然是害怕被指抄襲大陸封城抗疫模式，民主社會竟不及「極權國家」，叫蔡英文的老臉往何處擱？山高月小，水落石出。在盲目反中的意識形態下，台灣活該有此一劫。或許這是天助大陸，藉着一場世紀疫情大洗牌，讓人民擦亮眼睛，看清楚哪個政府才是真正施政為民。