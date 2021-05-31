2019年反修例風波期間，「爆眼女」其實沒有爆眼，更可能不是被警察所傷，「831」港鐵太子站內也沒有人被執法者所殺，但反對派講得煞有介事，很多香港人竟對謠言信以為真。不少理智的人談起此事，都覺得大惑不解，不明白號稱「IQ爆棚」的香港兒女，緣何會這般愚癡。

筆者卻一點也不覺得奇怪，我撰寫專欄10年，頭8年經常重複講一個題目，直至2019年才不再談。為何不再談呢？道理很簡單，情形就如一個喝醉的人正向河邊走去，你擔心他會掉進水裏，不停提醒對方，但是他置若罔聞，也不覺得自己有醉，最後果然一頭栽進水裏去。大錯既已鑄成，你自然就不必再提醒他小心走路了。

本欄以往常講特區政府成立初期推出的「八萬五」房屋政策，該政策是希望大量增加物業供應，以壓抑樓價，但政策推出未幾便爆發了亞洲金融風暴，樓市拾級而下，由1998年至2003年，樓價急瀉了超過六成。很多人便將跌市歸咎於「八萬五」房策，甚至可以說，香港人對特區政府的不滿，追源溯流，就是由此事而起。不過，這項政策從沒有大規模實施過，更不可能是跌市的元兇，實際的原因，是當時樓市炒賣過度，不少業主實力不足所致。

一項基本上沒實行過的政策，當年卻給不少政客用作攻擊政府的口實，而香港偏有大量低智群眾，會對這種無稽之談深信不疑。筆者覺得問題嚴重，港人要是如此昏昧，只會繼續給政治野心家擺弄，故多年來一士諤諤，將上述話題講了又講，希望人們能夠以此為戒。可惜我的努力沒用，一個經常樂意被酒精麻醉的人，醉倒後掉進河中，雖然被救起了，但嗜酒的習性難改，你再如何提醒，他下次還是有機會再掉入河裏。

今日不少香港人正是醉醺醺的，他們卻總是以為自己很清醒，真教你莫之奈何！