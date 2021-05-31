昨日提到一場新冠疫情令世界好多事情變得不確定，事實正是如此，不要說生活上的改變，譬如許多社交活動如親朋好友嘅聚會，每星期同波友一起踢足球、打乒乓球等，無不減少甚至成年冇見，要言之，生活嘅秩序，就像散了的戲，霎時收場了！呢，美國一本商業周刊也發問：一旦疫情結束，2020年代是否能重演100年前嘅燦爛？過去一年，經濟和社會嘅轉變告訴大家這並不可能，發達國家更可能出現「長期停滯」，呢個係佢哋嘅經濟瘟疫。

有美國雜誌曾指出，自新冠肺炎大爆發以來，美國女性失去了約540萬個工作崗位，女性喺勞動市場中嘅比例跌至1988年同等水平。該雜誌講述了統計數據背後嘅困局，譬如流行病經濟如何擾亂了女性嘅生活、佢哋被迫退出嘅原因等。

老朽相信，許多行業如飲食、旅遊等，女性佔了一定比例，喺疫情下，這些行業受到嚴重影響，相對令女性失去大量工作崗位，一啲都唔出奇！深圳咁多食肆、按摩、水療場所，喺疫情下，恐怕一樣大把女性失去工作崗位，如果有這方面的研究調查，一定相當引人入勝，亦有助分析經濟復甦和未來發展策略。

講起不確定性，老朽倒想起一則趣聞，話說一直以來，吾人對嗅覺的重視，遠遠不及其他感官，科學家認為，皆因我哋從來都選擇性地無視它。然而，因有新冠肺炎患者痊愈後出現「嗅覺倒錯」，迫使吾人重新認識它。

何謂「嗅覺倒錯」？即係話，美味嘅食物，對患者來講變得惡心、難聞。阿哥，咁好大整蠱啫！患者若是男性，對老婆一向嘅體香忽然惡心；若是女性，「嗅覺倒錯」下，向來嫌棄老公體臭難頂，又會否覺得一索銷魂？呢啲唔確定對婚姻生活有乜影響，對離婚又是否有影響，其實都幾有趣。科學家就話，會令大家正視嗅覺嘅重要性，並迫使大腦認識自以為知道的東西。