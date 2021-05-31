中國有一句成語分析事物的倒退變質，說「物必先腐，而後蟲生」；又有成語分析腐敗變質的主導原因，說「上有好者，下必有甚焉」，又說「上樑不正，下樑歪」。今天借用這些中國傳統智慧透視香港亂象的病源病灶，便可立竿見影，透徹剖析近年香港官場官官相衞的怪現象，套用一句俚語：「朝上有人，好作反」，發人深省。

以食環署有法不執為例，在世紀暴亂持續成年時間之內，在公眾嚴厲批評及舉報和投訴之下，拖延執法檢控及不第一時間清除黑暴文宣，讓造謠抹黑的反中反共「港獨」文宣鋪天蓋地充斥通衢大道，時任食環署署長失職瀆職已彰彰明甚，卻可升官加薪。公正輿論鼓譟數周後被當噪音，政府包庇庸官奸官縱容黑暴又過骨了！

公正輿論早已炮轟法庭審訊黑暴案件存在司法不公，縱暴輕判，雙重標準，庇奸護惡，上年度司法機構的法庭法官收到歷史上從未有過巨額數量的投訴便是明證。可是被投訴最多、聲譽最惡劣的法官卻可升職加薪，此舉不是公然侮辱公眾的智慧嗎？終院前首席法官內舉其妻博升，退休後竟食言不退隱，也沒澄清有否未過冷河期，可是頂級大官對此卻裝聾扮啞，豈不黑暗腐敗？

特區官官相衞的黑暗腐敗，沒有最離譜、只有更離譜的又一新鮮熱辣例子，莫不如曾入獄的曾健超竟成為社工註冊局成員，真是匪夷所思的天下奇聞及醜聞。曾健超在非法佔中期間用尿味液體淋執法警員，已證其道德品格甚有問題，有違社工操守了，襲警罪成被法庭判刑已是事實。一個鼓吹仇警的社工還可保持社工資格已說明「自己人審自己人」的制度荒謬，可是今天更荒謬的是竟可出任審核社工資格的15位成員之一，而特區政府卻不作為、開綠燈，真是豈有此理！最近法庭公然袒護毛孟靜非法僭建住宅，更是公然拆香港司法公正的金漆招牌。香港官場腐敗潰爛還要爛到何時方休？