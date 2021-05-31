年耗逾10億元公帑的香港電台，一直未能形塑出一套適應香港憲政和社情演進的公營廣播模式，而在近年媒體助長政治災難的社會氛圍下，港台屢陷政治漩渦，其管治模式以及部分節目、報道和製作人員的立場及處理手法，屢遭投訴。改革和重組正全方位開展，但作為社會不可或缺的「公共財物」，必須秉持專業性和社會責任，核心關鍵是在一國兩制原則和《港台約章》規範下，正名分有方法，體現「公」和「道」。

報道事實、客觀評論本是最基本的職業道德，不偏不倚的編輯方針、堅決捍衞公眾知情權，並利用專業判斷和專業報道去引導大家認清事實真相，則是最基本的專業訴求。但近年泛政治化形成的社會撕裂，令港台的「官台」身份和部分製作人員的傾向性取態，點燃新形式的社會爭拗，偏離了公共廣播的角色和職能。

經歷「黑暴」和疫情衝擊，香港邁進由亂及治的新時代，各方面都要適應調整，並需借助新聞界特別是港台的正面推動作用。畢竟，公營媒體若不徹底改革，今後只會弊病叢生，損害傳媒生態，亦令新聞界自廢武功。但港台應如何自我完善提升？如何秉持新聞專業？如何履行社會責任？便成為港台的新定位和新方向。

第一，《港台約章》早已列明港台的「公共目的及使命」，包括提供準確而持平的新聞內容、增加市民對一國兩制及其在香港實施情況的認識，以及培養市民對公民及國民身份的認同感等，但綜觀港台近年的節目內容和相關人員表態，就此引發的反彈和質疑之處尚多，要求整頓港台之聲不絕，政府不應僅就《港台檢討報告》作回應式改革，而需認真檢視港台的公共傳播機構的公職地位，並從維護《基本法》行穩致遠的大局出發，重塑對港台的互動管理，以及港台的工作目標和部署。

第二，港台不是私營媒體，更不是獨立王國，而是從屬於政府架構的行政部門，相關政策局與港台之間存在憲制性的監督和負責制度，一切都需依規合章，更有明確的分工問責，香港既要回歸法治正途，港台應就此發揮示範和宣導作用，貫徹落實港台的「公共目的及使命」。

第三，發掘社會真相，啟發公眾思考，為弱勢發聲，對不公義的事情作不平鳴，媒體從來是推動社會進步不可或缺的動力，但社會責任是以維護甚至推動公共利益為主，並非違法濫權的活門，既要從「公」，更要有「道」。所謂有權就有責，《港台約章》既賦予港台編輯自主權，港台相關人員便應嚴格依法守法，自我防堵以公謀私，管理層亦要做好把關責任，完善現有機制和引入新動力，在人手調配或懲處節目調動或撤刪等，都應秉持《港台約章》的規定履職承責，無縱無枉無懼。

第四，公共廣播的主要理念是以公眾整體利益為依歸，取向開放多元，促進國族社群意識，不應亦不容許任何人僭竊港台這個公共廣播平台，傳揚一己政治訴求，若有蓄意不依規或拒從上級指令，甚至不惜違反誠信，以暗度陳倉手法，擅自加插未經送審內容，必須「殺無赦」，否則先例一開，改革徒變笑話！