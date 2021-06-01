正論：軟硬兼施谷打針　分化社會添民憤

特區百廢待興，但政府最近重中之重工作，毫無疑問是催谷市民打疫苗針，官員推廣不力，市民反應冷淡，要靠商界出招幫忙，送樓做媒人吸引打針，但以現時大約兩成接種率，想接近群體免疫極為困難，軟功不成，政府把心一橫，昨日宣布可能推出的谷針措施，頗有霸王硬上弓之意！

在昨日的記者會，政府高層稱將推出多項措施「鼓勵」市民接種疫苗，首先是為公務員及其他政府僱員將獲得「疫苗假期」，每接種一劑有一日有薪假期，並以「疫苗氣泡」為基礎考慮恢復放寬措施，接種疫苗人士亦可較多人同坐一枱，例如已接種疫苗的成人可帶同無打疫苗的兒童或長者食飯，並放寬至12人一枱。至於卡拉OK、酒吧、夜店等，若已打疫苗，可放寬入座率至七成半，以及營業至更晚。官員明確表明目標是在今年9月前大幅提升本港的新冠疫苗接種率。

政府谷針「有賞有罰」，另一方面，若第5波疫情爆發，將會要求未接種疫苗人士遵守嚴謹限制，例如檢疫時間較長、接受更頻密檢測，甚至不允許未接種疫苗人士進入食肆及學校等特定場所，更強調打疫苗將會是市民到內地或出國外遊必不可少的要求。換句話說，旅遊出境首先免問，不打針不准在街外吃飯睇戲，不准返學，家長連去學校接子女都受攔阻。

種種措施變相懲罰沒有打疫苗的市民，就算裝了「安心出行」也郁不得其正，社交以至天倫樂也受限制，這樣有否違反人權已經值得斟酌，而且明顯造成分化，歐洲部分國家對「疫苗氣泡」有異議，便是因為措施涉及歧視，到時掀起訴訟潮更加添煩添亂。官員帶頭分化，產生後遺症有沒有考量清楚？如果家長也被標籤，子女會否因此被校方另行處理，被編組不准參與大隊上堂？小小心靈可以抵受這種對待嗎？

別以為谷針只是影響一般市民，其實商戶也是受牽連。市民被禁堂食，大不了可以買外賣食物，香港地有錢不會餓死。說到不能看戲，還可以回家看電視上網，但食肆、戲院，打開門口做生意，當然希望客似雲來，但若只准有打疫苗者光顧，以現時兩成接種率計算。即是10個有8個沒有資格入內消費，店舖難道要「食穀種」？恐怕又掀起一輪倒閉潮！

為求谷針無所不用其極，卻忘了最基本就是向市民解說疫苗風險，釋除疑慮，可嘆政府又重蹈修訂《逃犯條例》的覆轍，解說不力，徒惹市民不滿。港大感染及傳染病中心總監何栢良批評政府，公布接種新冠疫苗後出現不良事故數據的方法，令人錯誤聯想起疫苗安全性的問題，當局即使要花九牛二虎之力，都要設法逆轉市民的錯覺，否則一直只有10至20%人接種，即使全球恢復通關，本港都「冇得開」。

何栢良更踢爆政府「掩眼法」誇大接種率，若以全港有750萬人口計算，有約135萬人接種新冠疫苗，接種率應為18%，但當局卻以16歲或以上人口作為基數，令網上公布的接種率高於18%，這種數據計算方法，並不符合全球做法。而政府定期公布在公院死亡、急性中風，以及急性心肌梗塞的個案數字，當中可能有七至八成為65歲以上；但已接種群組內，卻分別僅佔有1%和4.9%人，屬80歲以上和70至79歲，應該按年齡層分析，而不應直接比較兩組數字，現時的做法比較偏頗，並無足夠說服力。

資訊發達，市民可以參考比較不同來源，更不會盲從附和，性命攸關，多多錢也不能買一條人命，更何況特區空有疫苗基金，聲稱可賠償二、三百萬元，死了幾十人，出事數目也不少，卻有誰可以拿取賠償，恐怕死後要解剖，遺體無辜捱多幾刀，家屬也未能討回公道。香港人並非見錢開眼，正如香港醫院藥劑師學會會長崔俊明所說，健康無價，若本身的慢性疾病不穩定仍前往接種，即使獲得獎品都「冇命享」。例如阿斯利康疫苗有血栓風險，就算打針送錢，有多少港人敢打這款疫苗？

港府谷針力度加大，過猶不及，未見其利，先見其弊。疫苗滯銷，便應想辦法先處理，而不是逼迫市民打針，本末倒置。對於現時存貨及約550萬劑未付運的復必泰疫苗，藥劑師建議除了將部分捐予世界衞生組織之外，亦可將另一部分轉購針對變種病毒的第二代疫苗，作為第一代疫苗的加強劑。日後再採購疫苗時，可以將採購量減半至每款375萬劑。以復必泰疫苗為例，藥廠將在內地設置廠房，屆時即使外地供港疫苗不足，仍可以很快運抵本港。

各界並非反對打疫苗，爭議的只是政府推動疫苗措施，有否影響民生，甚至擾民。打不打針，市民絕對有權利選擇，不容強權剝削。昨日發現有警員初步確診，連續多日本地零確診疑似斷纜，而且新增4宗輸入個案，政府把關都未竟全功，與其花盡心思去谷針，不如好好反省防疫漏洞出自哪兒吧！