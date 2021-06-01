世界視線：中澳紛爭挖牆角　新西蘭變夾心國

澳洲及新西蘭曾被視為最親密友邦，但近期雙方關係卻沒有那麼緊密了，主要分歧是對華立場、印太戰略及經濟政策。澳洲總理莫里森前日訪問新西蘭，與新西蘭總理阿德恩會面，昨天雙方發表一份聯合聲明，關注香港、新疆及南海等，澳洲似乎想透過這份聲明把新西蘭綁回五眼聯盟的戰車上，但阿德恩卻沒有讓莫里森如願。

兩國總理會面後，循例有高層會談、聯合聲明及記者會。若只看聯合聲明，似乎觀點很同步，與其他西方國家一樣，新西蘭關注香港、新疆的人權和南海局勢。只是，在西方世界談關注人權，就像在大中華地區問今天吃了沒一樣，語言中的行貨而已。至於南海問題，澳洲扯上新西蘭表關注，意義實在不大。過去紐國雖曾在南海出動預警機巡航，但都是五眼聯盟下的操作，對於紐國來說，南海域內紛爭實在太遙遠。

在記者會上，阿德恩並沒有讓莫里森予取予攜，談到對華關係，她反駁了外界的指控，否認新西蘭與中國在人權及貿易政策的立場一致，而對澳洲與中國的關係，新西蘭沒有靠向任何一方。

現在的新西蘭如夾心國一般，澳洲傳媒不止一次指摘新西蘭背叛，質疑新西蘭為錢出賣了澳洲，因此，記者會不少提問圍繞兩國關係有否因中國而改變，阿德恩當然耍太極，反倒是莫里森急急做掮客，不點名指有人想透過分歧來分化澳洲和新西蘭，但是這個行動不會成功。不過，莫里森也只能說他與阿德恩的關係不會變。

為甚麼莫里森只敢說他與阿德恩個人關係不會變，而不是澳洲與新西蘭關係不會變？當兩國各有龐大的議會勢力及政界聲音壓陣時，莫里森想挾持新西蘭也不容易，畢竟新西蘭每年有三成出口貿易依賴中國，新西蘭主流民意也不贊成像澳洲一樣當美國的爛頭蟀。

因此，莫里森這次新西蘭之行，充其量只是逼迫新西蘭就西方最熱門的幾項關注表明立場，但新西蘭在中澳之間並沒有選邊站，莫里森的訪問算不算成功？澳洲人恐怕不會滿意。