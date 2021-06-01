功夫茶：騙徒借電郵入侵　切勿手快又動心

有道是，「道高一尺，魔高一丈」。喺網上世界，騙徒手法更是層出不窮，佢哋會假扮銀行寄釣魚郵件畀你，甚至偽裝成大學教授或相關嘅行政人員，提出需要緊急協助，以誘使收件者回覆，或誘使對方提供自己嘅密碼和銀行資料，或者點擊會把惡意軟件植入受害人裝置嘅內嵌連結、QR碼或檔案附件。一旦收件人不虞有詐，點擊連結或打開附件，有關裝置便可能受到惡意軟件感染，導致資料外洩。

嗱！今年首季涉及電郵騙案有145宗，涉款逾4.8億元。警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業指出，本港近年接獲兩宗較大型嘅涉電郵騙款案，其中一宗係去年10月，一間喺上海嘅汽車零件公司，遭騙徒透過釣魚郵件竊取公司資料後，假冒美國嘅供應商，聲稱可以較低匯率換錢，要求將錢存入新帳戶，雙方往來電郵中，騙徒更冒認供應商副總裁簽名，甚至致電到上海嘅公司，結果喺3個月內，分7次將980萬美元，折合逾7,600萬港元，存入香港嘅銀行戶口。

以上呢單騙案，令功夫茶諗起2019年，一家英國能源公司嘅高層被一把酷似其母公司上司嘅聲音說服，將24.3萬美元轉予騙徒操縱嘅戶口。呢，騙徒以人工智能模擬事主上司說話用詞、語速，甚至口音，令事主不虞有詐。阿哥，你話網絡騙案，係唔係「道高一尺，魔高一丈」吖！

至於另一宗案件，則發生喺2019年12月至翌年1月，一間喺美國嘅日本銀行分行，由於與商業夥伴達成一項借錢協議，騙徒喺盜取郵件及知悉有關資料後，假扮對方要求將錢存入香港5個傀儡銀行戶口，結果成功騙得3.14億元。果然係「賊公計狀元才」！

警方網罪科為提高商業機構對電郵騙案及釣魚郵件攻擊嘅敏感度，喺4月初與香港總商會合作，邀請咗46家來自銀行、物流及公營機構等行業參與演習，結果發現，46間公司中，有點擊釣魚郵件至少一封嘅公司有32間，中招率近70%，以參與人數1,388名計，點擊人數有169人，中招率12%，當中以主題雲端文件分享及疫苗接種計劃最多人中招。調查數字反映咗乜嘢呢？

據警方網罪科發言人分析，銀行及金融界較少中招，相信係佢哋警覺性較高，對可疑電郵、連結或附件，唔會以為「撳得快，好世界」，佢哋會睇定啲。此外，佢哋一般會為手機和電腦安裝網絡安全軟件並定期更新；至於能源及醫療公司屬高危，估計與載有大量客人私隱，黑客可以公開資料等作勒索有關。講到尾，對不明來歷電郵，切勿輕易打開；有關一切金錢指令，各方要多以電話等查證確認，咁就小心駛得萬年船喇！