神州觀察：抗疫無方累全城　台府死雞撐飯蓋

台灣的中央流行疫情指揮中心早前公布新冠疫情警戒標準，稱如果連續14天新增逾百宗本土病例，就會進入第4階段實施封城，惟當新症破百超過14天後，中心指揮官陳時中日前卻說封城「言之尚早」，以致疫情重災區新北及台北市政府連日炮轟中央防疫無方。另一邊廂，面對疫苗荒及失控的疫情，陳時中又拋出「打疫苗也不會讓所有病例清零」的卸責言論，及推出選擇性派糖方案試圖轉移視線，如此勢必繼續拖累全城。

雖說各界要求封城聲浪此起彼落，但陳時中表示目前仍無該打算，並稱維持現有3級警戒似乎有些效果，卻不知這種良好感覺從何而來，若每日新增數字能從3位數驟降至雙位數或個位數，倒也值得一說，現實顯然不是這樣。尤其是那套「校正回歸」操作，被指試圖製造報細數效果，以減低負面影響，背後反映出的恐怕還有台府篩檢能力不足等問題；甚至出現將6日前已病逝的個案列入當日新增死亡病例中，資訊統計公布之混亂可見一斑，進而會對防疫部署造成誤導，後果不言而喻。

派糖固然有一定紓困作用，卻非治本之策，關鍵還需設法平息疫情，讓民眾可以回歸正常的生產生活。事實上，不只是台灣，對於任何地區及國家來說，防疫都離不開妥善收治患者、做好隔離及防擴散工作、加強群眾核酸檢測篩查等重要措施；問題在於，台灣當局或因此前防疫得當，一切都太順利，從而放鬆警惕，失掉了憂患意識，嘴上說做好了「超前部署」，其實根本經不起檢驗，一床難求、檢測試劑及人手不足等問題都已充分暴露出來，中央官員只識「坐在辦公室裏看報表」，每天行禮如儀般宣讀疫情報告。

而要有效控制疫情，提升疫苗接種率亦不可或缺，前提則是政府有能力提供足量及安全的疫苗。惟在台灣，民進黨當局空頭支票開了不少，至今入貨量仍然捉襟見肘，民眾於醫院門前大排長龍亦未必能等到；在向各縣市分發新冠疫苗時，又疑似出現親疏有別對待，譬如重災區新北市所得居然沒有高雄多；更有像南投警局草屯分局那樣，只分配到20劑疫苗，以致分局長及副分局長都在搶着打，根本不顧一線警員的死活。故在大規模接種疫苗問題上，陳時中才會說出上述卸責言論，因為根本拿不出疫苗。

如此倒更像是在破罐子破摔，勢令民眾更失望，愈發需要依靠自我救援，甚至有人準備飛往大陸去打疫苗，或是有人從台灣「回流」香港避疫，畢竟香港近日接連疫情清零，但不知能否保持下去。必須看到，在全球疫情仍然惡劣的情況下，誰也別想獨善其身，更不能消極抗疫，否則都是在坑人害己，令脫困遙遙無期。