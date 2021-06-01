美國前總統特朗普反華是當流氓，美國現任總統拜登反華是扮紳士，兩人風格不同，反華則一。特朗普反華是單槍匹馬，一個人「包打天下」；拜登反華是聯合盟友，建立「統一戰線」。特朗普反華惡形惡相，嘴臉無賴；拜登反華則溫文爾雅，好人模樣。特朗普反華善用推特，天天胡說八道；拜登反華不用推特，沉默是金。

此外，特朗普反華，手下的副總統彭斯、國務卿蓬佩奧比他還能說，長篇大論，滔滔不絕；拜登反華，手下沒有幾個能說會道的，國務卿布林肯算是能說幾句的，但是遠不及彭斯、蓬佩奧狂噴時具「系統性」，副總統賀錦麗則按傳統辦事，更少對「中國事務」說三道四。

特朗普反華熱衷表面上氣勢洶洶，咄咄逼人；拜登反華則不急不躁，一看就是外交老手，套路嫺熟。

特朗普反華大喊大叫，利用台灣作棋子，猛售軍火，大拋要和台灣建立「準邦交」關係的各項法案，甚至還傳出他本人要「訪台」的消息，撩撥得蔡英文當局「慾火焚身」，恨不得老美就此把台灣佔為己有，納為「小妾」；拜登反華也很想利用台灣，可惜現階段美國「對台政策」能做的事情有限，然而，他又不想讓人覺得自己「執特朗普的口水尾」，拾特朗普「牙慧」，不宜和蔡英文當局搞得太熱乎，被她纏上身，他知道美國對台就像飼雞，揮之則去，又絕對走不遠，想要時，抓把米，咕咕一叫即來……

另外，特朗普反華時運不濟，趕上了全球新冠肺炎疫情，一下子暴露了這個商人出身、缺乏從政經驗的總統在「治國理政」方面的無能，美國成了全世界確診者最多、死亡者最多的國家。都慘到這副德性了，特朗普還要喋喋不休的為自己無能造成的災難「甩鍋」中國，更加瘋狂反華。

到拜登上台時，新冠肺炎疫苗弄出來了，趕緊全民接種就是了，用不着像特朗普般「甩鍋」中國而自暴愚蠢、貽笑天下。對此，特朗普至今還忿忿不平也。