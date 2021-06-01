一如所料，美國總統拜登剛剛要求情報部門「加倍努力」調查新冠肺炎疫情源頭，馬上有英國和挪威科學家跳出來，聲稱在研發疫苗時，不僅發現新冠病毒由中國科學家在實驗室製造出來的證據，更發現科研人員嘗試利用「逆向工程」令病毒看似由蝙蝠自然產生云云。很明顯，英國和挪威的所謂科學家既是心領神會，也是按照劇本表演，一切都是在配合拜登的「病毒溯源」。而這只是序幕而已，接下來必定會有更多西方科學家或者說西方戲子陸續登場，提出各種各樣的「證據」，指控中國「製造病毒」。

除此之外，西方必定還會找幾個中國「知情人士」充當「證人」，這年頭願意做帶路黨的中國人多的是，知不知情無所謂，隨便杜撰即可，反正西方人從來不尋求真相。正如納粹德國宣傳與教育部長戈培爾所說，大多數民眾比我們想像的要愚昧得多，所以宣傳的本質就是堅持簡單和重複。西方政客和傳媒正是利用大多數民眾的愚昧，不斷簡單重複，久而久之謊言便變成「真理」。

由此可見，關於病毒溯源，美國情報部門極可能早就寫好劇本，而且必定是往中國身上潑髒水，拜登要求90日內提交報告，只是為了掩人耳目。實際上，無論情報部門得出甚麼結論，美國政客都會繼續炒作中國「製造病毒」，這既是選舉政治的需要，也是抹黑中國的慣技。這些年美國對中國編造的謊言還少嗎？尤其是這場疫情中，美國為了甩鍋而不擇手段，不僅自毀自由和人權形象，而且自證毫無道德底線。

面對即將到來的另一波反華惡浪，中國又將如何應對？還是這句老話：敵軍圍困萬千重，我自巋然不動。不管美國政客如何重複炒作病毒溯源，也不管西方科學家如何配合表演，中國人都不妨冷眼旁觀，既不必太過當真，更不必跟隨起舞。認真，你就輸了；不認真，對方就輸了。