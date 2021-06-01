無孔不入，說的是政府谷針，許多界別甚至商界也紛紛和應，有的送出樓盤，有的提出婚配優惠做媒人。無非都是叫市民走去打針。

光棍佬教仔，便宜莫貪，又免費又有益處，又可以救命，應該十分踴躍，為甚麼反而這麼冷淡呢？這個問題高官可以答得出嗎？他們知道答案也不會說出口，大家心知肚明，現今資訊發達，世界各地發生的事情一清二楚，市民不會盲目聽信某一個資訊來源，會參考比較，更不會盲目相信政府覺得打疫苗好，香港好，經濟好。各類型不利消息滿天飛，包括打了某種疫苗會有血栓風險，歐洲多個國家停用，香港即刻叫停不輸入，所以誰敢說疫苗是安全的？

近兩月打針後死亡的人數，肯定比期間因為疫症而身故的人數多，在此必須強調，打針後死亡，並非說因為打針而死亡，究竟有沒有一個因果關係，這個留待市民自己去判斷，沒有人敢拍心口說一定沒有關係，專家最多說沒有「直接關係」。最近有些醫學研究，指疫苗產生的某種蛋白對血管會有不良影響，所以出現中風徵狀，信不信由你，身體最誠實。只嘆政府重蹈上次修訂《逃犯條例》風波的覆轍，很多重要事項都語焉不詳，令市民有不必要的猜想。最近又表示因為疫苗接種反應未如理想，所以影響議價能力，很多人都摸不着頭腦，貨品滯銷，相信壓力在賣方，現在反而買家議價能力受損？政府亦沒有試圖解釋，放了話就算數。

其實政府措施和客戶服務沒有甚麼分別，最重要是客人滿意清楚明白，始終出糧的是納稅人，又不是政府高官自己揞荷包找數，為何擺出高高在上姿態？要做到令市民滿意，是一門學問，政府官員不是白做的，他們的人工媲美外國元首級的待遇，可惜的是交出小學雞表現，衡工量值，貴夾唔抵，在疫苗推廣方面，簡直是最拙劣的推銷員。