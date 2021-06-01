近日《東方日報》頭版真相還原爆眼女事件是一則假新聞，還香港警察一個遲來的公道！報道內包含多張2020年9月的相片，顯示爆眼女雙目完好，心情靚靚與友人合照，並準備飛往台灣。

鑑於假新聞的社會危害性，筆者馬上提出一個思考：假新聞與「起底」一樣，對社會造成嚴重分化和煽動性後果，要取締「起底」行為，必須立法嚴懲假新聞！

爆眼女事件是2019年黑暴期間的熱點新聞之一。在2019年8月11日，爆眼女自稱以「急救員」身份參加黑暴活動，期間在尖沙咀被異物擊中右眼。在傷源和傷勢不明下，當時反對派、黑媒和各類黑暴群組馬上大肆渲染和誘導輿論，誣告指控是警察暴力導致爆眼女右眼球撕裂，將會失明。爆眼女事件亦獲《紐約時報》在頭版報道，為黑暴惡行保駕護航。反對派亦創作「警察還眼」為行動口號，將矛頭全面對準警察，一方面煽動對警察的對立和渲染仇恨；另一方面營造武裝暴徒是弱勢群眾，隨時受傷。

回望這則殊不簡單的假新聞，當中涉及多個環節，造成震撼性的後果：第一，爆眼女留醫短短一星期就火速出院，但反對派集體視若無睹，統一造謠造假的意志，配合爆眼女將「假事」講成「真事」，影響和破壞力極大。第二，爆眼女與法律團隊禁止醫管局向警方提供醫療報告，而醫管局作為知悉受傷真實情況的公營機構又冷眼旁觀，任由虛假事件不斷發酵。第三，爆眼女成功申請政府法律援助，並延聘外國政客兼香港大律師公會主席夏博義作為代表律師，提起司法覆核阻止警方索取和公開其醫療報告。遺憾地，法援署作為政府部門竟批出申請，給予公帑去打一場不應打的官司。第四，爆眼女法律團隊，包括夏博義可能知道真相卻協助其申請，有阻差辦公、濫用司法程序之嫌。

假新聞危害社會，荼毒青年走上違法的不歸路，試問我們怎可坐視不理？現在乘《港區國安法》之風，把握《基本法》23條立法之勢，更須制訂假新聞法，遏止假新聞。筆者建議以下4類行為須納入規管：

第一，當事人本身明知虛假事實存在，放任廣泛報道造成社會震盪又不主動澄清的。第二，任何造謠者或主動協助當事人造謠的。第三，直接或間接協助當事人處理相關事宜，及後明知涉及虛假事實，仍不澄清的。第四，任何傳媒或網絡媒體曾參與報道，事後發現虛假事實，仍通過誘導性報道或持續煽動他人，沒有作出任何相應程度的澄清報道。以上均屬違法，建議一經定罪，最高可重罰1,000萬元及監禁5年，以儆效尤。