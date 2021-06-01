繼美國總統拜登死心不息不斷炒作新冠病毒疑由武漢實驗室洩漏後，英國首相約翰遜雖然把口說不可能，但英媒則樂此不疲與美國大合奏。英國《星期日泰晤士報》引述知情人士指，英國情報部門現時認為新冠病毒「有可能」從中國武漢病毒研究所的實驗室外洩。沒完沒了，煩不勝煩，為了遏華，美英已到了黔驢技窮的地步。

儘管世衞專家早已完成武漢考察之旅，一錘定音指出病毒不可能人為製造，不可能從武漢實驗室洩漏，但以美國為首的西方國家硬是不聽，偏要蠻纏胡攪。美國衞生部長敦促世界衞生組織確保對新冠疫情起源的下一階段調查是「透明的」；連過敏與感染疾病中心主管福奇都突然改口，由一直堅定否認「實驗室洩漏」，轉為不再「確信」這種說法，簡直陷中國於不義。難怪中國外交部發言人趙立堅即時駁斥美國「不斷炒作實驗室洩漏論」，並指出美國應回應德特里克堡生物實驗室的種種疑點。

位於馬里蘭州的德特里克堡生物實驗室，全名是美國陸軍傳染病醫學研究所，前身是二戰期間建立的德特里克營地，與臭名昭著的日本731細菌部隊關係密切。據報過去數十年間，這裏多次發生致命病原體樣本丟失、洩漏等嚴重事故。

2019年7月實驗室突然關閉，隨後美國就出現所謂「電子煙肺炎」。論可疑，誰比得上美國這所實驗室？中國起碼敢打開國門讓世衞專家考證，美國敢嗎？

西方國家就是如此虛偽，為了打壓「非我族類」，骯髒手段盡出，反觀對於「自己友」的衰嘢則隻眼開、隻眼閉，雙重標準，令人不齒。最近加拿大被人翻舊帳，指當地一個寄宿學校，集體埋葬了215個原住民兒童的遺骸，最年輕僅有3歲，他們的死亡並沒有文件紀錄，是赤裸裸的種族滅絕行為。美國會像指摘新疆問題般指摘加拿大嗎？會要求聯合國調查嗎？