橫眉冷看：史上最荒唐的群眾運動-陳偉強 大學講師

早前，本報的「正論」指出，2019年反修例風波期間的「爆眼女」事件，堪稱本世紀最大的謊言，筆者基本上認同此說，甚至認為整場反修例示威，可能是人類歷史上最不可理喻的大型群眾運動，香港或許會永遠被釘在時間的恥辱柱上。

美國前總統特朗普在香港反修例示威期間曾說，他一輩子沒見過這樣大規模的抗議活動，有人甚至指出，以人口比例計算，該次示威的人數可能破了世界紀錄。反對派宣稱人潮最多的一次遊行，參與者多達200萬人，是耶非耶，不得而知，但可以肯定數量是十分驚人，足以載入人類史冊。

不過，載入史冊者不一定都是好事，翻遍整部人類歷史，大抵再也找不到另一場百萬人的大示威，會這般庸人自擾，他們說要抵抗的「敵人」，可能根本不存在。示威者最初說要反對《逃犯條例》修訂案，擔心通過新例之後，香港人會無端端被送返內地受審。

然而，世界上曾跟中國簽署逃犯引渡條例的地方不知凡幾，卻從未有犯人回國後遭受冤獄的先例。單為一個幻想出來的恐懼，就掀起史無前例的示威，有些參與者甚至為此而付出生命，你說荒謬不荒謬？

反修例風波的後期，政府早已撤回條例修訂案，而示威者也再不是在反修例，而是在反警察。可是，示威者指摘警隊施暴的幾件所謂有力證據，例如「爆眼女」事件、港鐵太子站內打死人事件、新屋嶺拘留中心強姦事件、將軍澳尚德邨停車場殺人事件，事後卻證明全屬子虛烏有。

號稱以百萬計的香港人，就是為了上述一堆幻想與虛構之事，而掀起一場如烈火燎原般的抗爭活動，本城累積數十年的豐碩成果，幾乎被一舉摧毀。讀遍整部世界史，你能找到另一件同樣荒唐的事嗎？