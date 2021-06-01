打政府工，捧住鐵飯碗，返工日子不但冇壓力，仲過得輕鬆愉快！睇吓本報又獨家踢爆食環署管理不善，喺疫情下公共衞生屢受批評，卻依然任由某些員工偷懶、工作期間亂咁嚟，「蛇王」蔚然成風！嗱！上水屠房有負責豬隻檢驗嘅漁護署農林助理員明目張膽，於工作時間喺辦公室內聚賭，利用公家電視機收看賽馬直播，協助同事「落飛」買波、買馬。阿哥，每周兩次賽事，一日馬一夜馬，都真係日夜交替，星河運轉，忙得不亦樂乎！難怪有員工都睇唔過眼，曾向上級投訴但未獲處理。

在上嘅處理不當，甚至有包庇之嫌，在下嘅發覺原來投訴都吹我唔脹，於是變本加厲，辦公室「烏煙瘴氣」，不在話下。有議員指出，食環署負責管理屠房運作，事件反映食環署對屠房工作人員嘅管理鬆懈，而漁護署對自己部門嘅人員亦必然有監管嘅責任，若情況屬實，兩部門都有責任處理。

正如本報「正論」對今次事件的詰問：食環署接受查詢時稱會監察員工的行為表現，但是被投訴的是漁署員工，食環署答非所問，頗有迴避之意，而漁護署稱對事件沒有補充，未有向公眾交代，包庇之意更明顯。兩個部門關門後一家親，隻眼開隻眼閉，食環署會不知道漁署員工在自己地頭幹的「好事」？

食環署一向懶散成風，外判工蛇王，本報過去已曾揭發多個政府部門都懶得監管：海事處對海上垃圾欠監管，任由承辦商亂「篤數」；食環署外判工更猖狂，尤其該署嘅防治蟲鼠組人員，當值時打麻雀又得，隊酒玩骰盅又得，依家容許「自己友」漁護署員工買馬買波，用公家電視機睇賽馬直播，只不過把「蛇鼠一窩」演繹得更清晰、精彩而已！有人說，沒有制度，不可靠；有了制度，對制度沒有敬畏，比沒有制度更不可靠。食環署、漁護署嘅「高薪廢柴」，明未？