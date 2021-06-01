《東方日報》日前以《爆眼女無爆眼 笑住去台灣》為題，獨家揭露2019年8月11日在尖沙咀警署對開的彌敦道上演的「爆眼女事件」，是徹頭徹尾的煽動暴動升級的大騙局。而騙局成局要多謝醫管局雙重標準處理，不第一時間澄清。

《東方》獨家報道指出，該名女子無失明，眼睛並未受傷，炯炯有神，當日流血，只是眼睛旁邊皮膚損傷。她又說「無講過有爆眼」云云，全城才驚覺又做了太平山下望的老襯。不知那些被煽情洗了腦搞暴動的人清醒未？醫管局醫護搞單眼示威、學校師生舉單眼圖騰示威抗議，乃至因同情爆眼女而參與暴動被捕判罪、喪失了一生前途，該有何感想？原來個人的正義感和同情心，竟然被政治騙局成功地利用了。

爛果報當日就「爆眼女事件」的報道是：「右眼因眼球及組織移位，右眼眶恍如留下一個洞；除眼球爆裂，下眼皮及淚管亦撕裂，包括右眼下方上頜骨在內的多塊骨頭全碎……」，配上大特寫血淋淋的近照，何等煽情！再加上《紐約時報》的背書報道，人們更深信不疑。

及後爆眼女更出席「民間記者會」親自控訴警方的「暴行」，指警隊已變成一個「意圖謀殺、殘害及虐打市民的組織」，令執法警隊百詞莫辯，硬食死貓，遂使整個暴亂方向集中追究「警暴」，要嚴懲兇手，以眼還眼成「報仇」圖騰，暴動變得更血腥。

其實事發之後，對出現以訛傳訛和渲染傷勢的錯誤報道，並由此引致社會局勢更動盪，醫管局完全有責任第一時間澄清傷者的真正傷勢，避免人們被誤導而進一步情緒化地發洩，引致社會秩序進一步失控，一如醫管局就2019年11月西灣河警員開槍突發事件交代傷者的初步傷勢情況，可是醫管局卻雙重標準地噤聲，才令事件愈描愈黑，令反中亂港勢力的陰謀得逞。醫管局雖沒說謊，但謊言卻因醫管局雙重標準地噤聲而呃盡天下人。