支聯會申請遊行及集會被警方否決，上訴亦失敗，隨即大玩手段，既對外聲稱停止有關活動，不會進入維園，卻又鼓勵市民「用自己的方法」悼念，企圖為黑暴延續火種。支聯會長期煽動香港市民敵視中央政府，更公然宣揚涉嫌違反《港區國安法》的政治訴求，現時煽動支持者以個人名義參與，為不折不扣「叫人衝、自己鬆」，並企圖逃避刑責，手法極之卑鄙，市民應看清其政治陰謀，不要斷送大好前途。

支聯會一直對外宣稱有約200個「會員團體」。惟據報，這些掛名的「會員」中，至少有一半長期沒有參與支聯會活動甚至早已解散，屬於「殭屍會員」，而大量當年以「議員辦事處」名義加入支聯會的會員，至今這些人也早已沒有議員身份，根本是濫竽充數。

支聯會過去一直喊着要「結束一黨專政」，故意誤導市民，煽動仇恨。近年支聯會舉辦的活動更淪為暴亂與播獨場所。2019年10月1日，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、民陣召集人陳皓桓等煽惑他人參與未經批准的遊行。當日全港多個地區發生暴亂，超過20個港鐵車站的設施被蓄意破壞及縱火，至少25名警員受傷，逾180人被捕。去年由於疫情肆虐，警方駁回了支聯會6月在維園的集會申請，但李卓人等無視禁令，於當日傍晚推倒鐵欄進入維園球場範圍，多人在會場上肆無忌憚地叫囂「港獨」口號，有集會人士更揮動美國國旗。

支聯會以「和平理性」的糖衣包裝違法活動，但其本質卻是顛覆國家政權，已涉違反《港區國安法》，攬炒派若繼續參與只會是死路一條。事實上，支聯會最近出現退會潮，證明樹倒猢猻散。餘下的支聯會團體成員亦應盡快退出，繼續參與的話，只會一起陪葬。

國安法實施前，本港法律對此未有加以嚴肅的甄別和限制，導致支聯會的行為一直踩線越界。如今，隨着國家憲法的修改及《港區國安法》的實施，香港已建立起新的政治與法律秩序，支聯會及其領導成員若繼續越界和從事顛覆性行為，其法律責任是難以避免的。就「顛覆綱領」及其行動模式而言，港府應嚴格執行國安法，以防該組織相關違法行為危害國家安全，也須嚴格保護公眾安全與公共秩序。另一方面，支聯會被揭長期得到海外「民運組織」及外部反華勢力的資助，亦涉嫌觸犯國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

事實上，澳門警方已表示六四集會涉違反多條法例，當中「追究屠城責任」、「結束一黨專政」等口號涉煽動顛覆政權及推翻憲制，「屠城」等字眼是有悖事實真相的虛假宣傳，損害中央威信，違反「公開及詆毀罪」。

保安局應盡快援引法例管理政治社團，亦應藉《港區國安法》的規範要求對支聯會的有關註冊登記、綱領立場及過往言行作出調查與評估，要求該團體刪除「顛覆綱領」，同時倘其拒不更正，當局亦可研究以取締「香港民族黨」的同樣方式，對支聯會的社團資格進行法律上的處理。畢竟於尊重國家與本港法治下行使結社與政治表達的權利，才可讓民主起到正面的推動作用。