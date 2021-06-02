神州觀察：三孩政策遭冷遇　成本壓力是關鍵

內地當局日前趕在「六•一兒童節」前夕突然宣布放寬生育限制，決定實施「三孩政策」，並有官媒於新政策公布後在微博發起社會調查，問大家準備好了沒有？得到的結果卻是，參與投票的數萬人中絕大部分都表示完全不考慮，逼得官媒惟有事後悄悄刪掉該投票，可謂相當尷尬。

眾所周知，當局開放「三孩」是受形勢所逼，想以此解決人口老化及民眾生育意願低迷導致的少子化等問題，但各種生育成本十分高昂，奶粉錢、看病錢、讀書教育費用、湊仔人手安排，將來立業成家，買房、買車、結婚等事項都需要操心，生一個已經夠辛苦，誰還有心思多生？事實上，當局於2016年推出的「二孩政策」同樣遭到冷遇，並未如預期迎來生育潮，人口出生率仍在持續下滑，正如早前公布的年度人口普查數據顯示，去年的出生人口再創新低，並較2016年下降三分之一，就很能說明問題。

按照中國人的傳統觀念，兒孫滿堂、香火旺盛才是理想生活狀態，可如今對於一些家庭來說，怕是只生一個也嫌多，有的乾脆做起「丁克家庭」，甚至選擇不結婚，連傳宗接代的大任亦不履行，卻又與當局早年推出的「一孩政策」有着異曲同工之妙，堪稱諷刺。更不堪的是，當初為推行「一孩政策」，當局沒少幹下強行墮胎、結紮等血腥殘暴之事，收繳了巨額罰款，卻不知用到了哪裏；近年又反過來號召「為國生娃」，期間亦沒少軟硬兼施之舉，譬如要求繳交丁克稅、設立生育基金等，政策反反覆覆，很是折騰人。

若能吸取過往教訓，當局就該明白，在生育問題上不能再搞強迫，而要達到改善人口結構、繼續享受人口紅利之目的，便需設法從根本上解決民眾生活壓力大、生育成本高等問題，只簡單開放「三孩」恐於事無補。早前有內地人口經濟學家倡議，每對父母生一個小孩，政府可獎勵100萬元，方式可為現金、所得稅和社保減免、房價補貼不等，以作人力資源的長期投資；該專家指出，目前生育率普遍高於中國的一些歐洲國家，拿出來用於補貼家庭的GDP佔比亦都可觀，且與生育率的提升形成對應關係，值得當局參考。

應當看到，低生育率及老齡化問題在發達國家及地區已是「多年頑疾」及「現代化病」，故當局於開放「三孩」時雖有推出一系列配套支持措施，但能否全面落實，力度是否足夠，實際能起多大效果，仍是一個個問號。正如有人調侃，中國去年出生人口雖為幾十年來最少的一年，但很有可能是未來幾十年內最多的一年；說到底，民眾想不想生娃，想生幾個娃，就看可以卸掉多少現實壓力，扯其他的都沒用。