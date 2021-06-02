功夫茶：年年嗌口號反中　句句違國安須禁

香港乃法治之地，人人要遵守法規，而去年中通過嘅《港區國安法》乃是重中之重，危害國家安全就要收檔拉人，想保釋都難。偏偏有一個組織叫支聯會，年年都踩界，搞遊行集會大嗌「結束一黨專政」，到依家都未取締，當局究竟搞邊科？點解呢個支聯會好似受保護動物？

呢個支聯會，食住當年六四事件，30幾年來，你問下佢哋收咗幾多捐款，究竟呢啲捐款去咗邊度，佢哋又做過啲乜嘢實事，去證明自己唔係齋噏吹水唔抹嘴？大家只係見到每當有大型示威遊行，就算唔關佢哋事，都會擺個街站嚟籌款「抽水」，然後每年一到六四，佢哋必然霸住維園搞場大龍鳳，又一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬，咁多年千篇一律，行禮如儀，無啲新意，慢慢市民都開始覺得浪費時間。

最近有機構就當年六四事件訪問市民， 同情北京學生及支持平反六四數字較一年前下降，不足一半受訪者支持平反六四，而兩成八受訪者認為支聯會應該解散，數字為1993年有調查以來新高。支聯會秘書蔡耀昌死雞撐飯蓋，話回顧過去20年同類調查，今次數字並非最低，只係市民出現短期無力感喎，覺得支聯會受打壓，做事空間有限。

其實蔡耀昌自己心知肚明，所謂打壓，只不過係執法，正如有研究員指出，支聯會嘅「結束一黨專政」綱領具有政治顛覆性，存在違憲違法之嫌。大家可以睇到，支聯會嘅核心人物，一個又一個排住隊入冊，最近就有李卓人同何俊仁，蔡耀昌自己都因為前年10‧1嘅非法遊行案被判監但有得緩刑，幾乎今年六四佢要移師赤柱嗌口號啦！

無論蔡有沒有坐監，今年六四維園都唔會有合法集會，康文署同警方都先後拒絕支聯會嘅申請，唔排除有人想學舊年明目張膽非法集會，大漢奸黎智英同埋一班泛民都拉咗等候審訊，隨時又要加監。市民千祈咪以身試法，舊年同期仲未有《港區國安法》，告都係非法集結之類罪名，今年邊個喺維園大嗌口號集體搞事，係咪想入赤柱陪漢奸黎？

識時務者為俊傑，支聯會成員紛紛退出，政黨例如公民黨就劃清界線，話從來冇加入過，慌死入埋佢哋條數。其實官方一直縱容支聯會喺維園擺檔，難辭其咎，今時今日問官員「結束一黨專政」綱領係咪違反國安法，答案都係支吾以對，不置可否。其實為官者應該果斷企出嚟，是其是，非其非，點可以在中國土地上，年年畀人集結嗌口號反中，句句都衝住政權，有危害國家安全之嫌？民調已經證明市民開始唾棄支聯會，呢個時間取締正是大好時機，合法合理兼且合民情，唔做等幾時，唔通又要等中央出手，餵埋落你把口好唔好？