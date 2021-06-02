世界視線：疫症來襲玩政治　慘烈報應在眼前

2021年差不多已到半年分界線，抗疫大主調下，近期因疫情失控、民憤大火燒向政壇的台灣與巴西最惹眼。兩地政府均被批與早前慘烈爆疫的印度一樣，自滿輕敵，而且這些地方玩政治過頭，至今不打算回頭，以致抗疫變爆疫，連累萬千生民；隨着民怨愈演愈烈，兩地執政者絕不好受，而且重的懲罰還在後頭。

台灣疫情自5月起一發不可收拾，確診個案以驚人速度狂飆，從過去兩周的爆發情況看來，已知或已公布病例似被遠遠低估。病毒來襲，台灣行政院與地方縣市的防疫爭權騷看得人目瞪口呆，拖拉3個星期後，疫情已失去被控制在小範圍的黃金時機，如今一場大爆發已經難免。蔡英文政府近日表現，暴露其公共管治與公共衞生的言過其實，民進黨政府先政治於防疫、先管治霸道於社會合作的醜態，更令疫災失控。當蔡英文政府一步一策只想民進黨利益及反中反統一的最高原則時，防疫便是次要選擇，病毒會讓執政者懂得甚麼是教訓。現在台灣民眾怕被感染，暫不會上街、亦無力推倒無能管治，但高度政治化的台灣社會又怎會啞忍這一切？

巴西已抗疫一年半，誰料疫情愈來愈遭殃，目前該國是疫情最嚴重的世界第3，2億多人口的國家已因新冠肺炎死了46萬人，比人口是巴西5倍、足有13億多人口的印度公布的死亡人數還多。巴西市民已多次上街示威。剛過去的周六，巴西超過16個城市、連同鄉鎮多達200個地區出現大型反博爾索納羅示威，民眾的怨氣及怒氣已超越要防疫保命的憂慮。過去一年多的抗疫苦戰，人類得到不少教訓，在會變種、會優化、還會因地因人種而異的新冠病毒面前，人類只能謙卑、謹慎防疫，而且，必須有捨才有得。博爾索納羅不肯封城、誓要保經濟，結果去年的巴西國內生產總值（GDP）收縮4.1%，當地貨幣雷亞爾自去年1月至今，兌美元大幅貶值近40%，經濟比專家想的還差。

台灣今年首季經濟本來欣欣向榮，第二季勢必很難看，短短3周已奪走百條人命，這一刻，民眾或只怒罵自己選舉時不長眼，等回過頭，執政者逃得掉懲罰嗎？