產評：美踏放水不歸路　超級樓泡患無窮

美國總統拜登今年初甫上場，即推出1.9萬億美元刺激經濟方案；之後又公布2萬億美元基建計劃，最新更提出6萬億美元財政預算案，「大撒幣」程度已去到前所未有的瘋狂！美國既已踏上放水不歸路，副作用是令全球「水浸」日益嚴重，資產價格持續飆升，非但炒股、炒幣、炒商品，就連全球各大城市的樓價都愈見火爆，勢必加劇貧富懸殊和社會問題，後患無窮。過去全球危機，十居其九是源自地產，看來這次全球攬炒，終歸離不開以樓市泡沫爆破落幕！

雖然至今為止，全球疫情尚未受控，亞洲不少地區正面對變種病毒肆虐之苦，要再度封城，但即使經濟再添變數，亦無改資產價格升勢。事緣經濟愈差，意味各大央行，尤其聯儲局的放水政策就永沒退場，銀紙繼續印，市場流動性持續水漲船高，各項資產輪流炒作，故見即使印度及越南經濟備受疫情打擊，股市仍可迭創新高。

這個資產升值的盛宴，又怎少得樓市的份兒！最近美國消費物價及工廠出貨價格數據遠超估計，市場對物價飛升的預期進一步確立，所謂「買樓抗通脹」，造就當地樓價升勢變本加厲，全美出乎意料陷入搶樓狂潮，一炮過全額現金付款個案屢見不鮮，業主放售別墅反價再反價，皆因不愁買家。究其原因，就是利率超低、閒在家儲蓄增、工作模式有變，以及通脹預期帶動需求。

除美國外，樓市瘋狂已成為全球現象。就如受惠鐵礦石價格飆升和獲「五眼聯盟」經貿保護罩蔭庇的澳洲，即使與中國交惡影響出口，但5月樓價繼續飆升；加拿大的樓價升幅亦見凌厲；即使是近年不斷強調「房住不炒」的內地，不斷施以限購限價等調控措施，亦無阻樓價升幅；港人移居熱門地英國同樣癲狂。

到底眼前這個世紀爛局如何收科？主要看美國！由於當地經濟復甦未穩，且正與中國打經貿戰，必須加大各項開支鞏固霸權，即只有繼續印鈔。問題是美國經濟積弱已久，政府財赤天文數字，貨幣量寬猶如對久病之人用猛藥，起不了太大效用之餘，如今更是藥不能停，皆因一停就斃命了！雖然年內聯儲局不太可能收水，意味包括樓市的資產泡沫仍持續多一陣子，惟泡沫終歸泡沫，到了極限時，離不開「嘭」一聲爆破。

理論上，有別於炒股與炒幣，物業最終尚可自住。但說到底，樓市離不開經濟周期循環，且往往涉及高槓桿操作，炒作產生的財富效應如紙上富貴，只是在炒家之間不斷「內循環」。可窮人居住環境無改善，甚而繼續成無殼蝸牛；社會財富都聚在少數富人身上，最終結果離不開由大莊家出手收割，眾人被宰。那誰是莊家？2008年的金融危機，正正說明莊家便是美國的銀行與華爾街，當年樓市爆泡後，多少人的按揭物業被銀行沒收？多少企業從此消失？又有多少人一夜破產，變成瘋子？

不同的是，今次除了華爾街推波助瀾外，幕後的超級莊家，是刻意製造和放任通脹不管的聯儲局，用美元貶值和通脹變相「隱性違約」，正是美國減債減赤的慣常伎倆，​這次只會玩得更出神入化吧！誰是未來全球攬炒的罪魁禍首，大概不用「畫公仔畫出腸」了……