疫情在港是趨向清零，在香港以外則似乎正在惡化。歐美的情況是疫苗開始普及接種，每天確診者人數減少，但還屬嚴重，疫苗能否帶來清零還是未知之數。但印度、巴西惡化，本屬低風險區的東南亞出現突變。先是泰國，繼而越南，再且馬來西亞。後者確診率更追上印度。日韓還在掙扎，台灣亦陷於困境，顯然變異病毒正引起新一輪的疫情轉變。歐美未必可以有真的改善，亞洲反陷於疫情反覆之中。

疫苗即使有效，全球接種不平衡，今年底要達到群體免疫的相信只是部分國家。只要有個別國家仍深陷疫境，病毒仍可頻密變異，從這些國家輸出。別國若放鬆防範，很容易被侵入，引發社區感染。即使已接種疫苗者，未必不會反覆染上疫病。只要全球人口未能全體群體免疫，疫情仍在，沒有一個國家、地區可以免除風險。

新冠肺炎相信可與歷史上的大疫相比，遠勝沙士和流感。看來疫情在2021年未必可克服，2022年情況亦未必明朗。

香港近日近乎清零，但廣州卻由輸入而在社區引發，雖屬印度變種，症狀輕微，但傳染快，廣州要封城應付，如臨大敵。反映政府重視疫病的嚴重威脅。

廣州、深圳、香港是一水之隔，廣州有疫，深圳未必可免，香港亦深受威脅。這說明疫病變異不斷帶來新的威脅，也凸顯病毒的韌性和愈來愈嚴重的傳播性。

香港清零便可通關，但接種疫苗遲緩，社區內抗體不足。面對不斷輸入的壓力和威脅，難以安穩。特區政府若過度樂觀，把防疫措施加快放寬，形勢可以突然逆轉，第5波便難避免。

香港與廣州、深圳，一是同屬開放城市，境外入境者不少，不可能全面封城，輸入病毒機會很大。二是3地都是貿易城市，進出口數額巨大，病毒可循貨物輸入，幾近防不勝防。廣州今次嚴厲處理社區感染的病例，全力圍剿檢測，不容遺漏，相信可迅速克服，重力出擊，是害怕病毒快速傳播，防範失控。當地政府如臨大敵的重視，正表示他們的擔心和恐懼。

病毒變異已是當前的大患。在群體免疫之前，仍屬緊急時刻，廣州不敢鬆懈，香港更不應鬆懈。

或許，香港好應與廣州、深圳等進一步聯防防疫，合作對付或將來臨的第5波新冠肺炎疫情。這要政府與社會排除對內地歧視的心態，開誠布公，也在制度、政策上作出適應，與深圳、廣州連成一體來抗疫。也可有限度通關，借深圳、廣州來協助香港恢復經濟民生。