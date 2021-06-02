簡稱教協的香港教育專業人員協會，最近搞了一個「內部調查」，回收1,178份問卷，聲稱四成受訪教師有意離開本港教育界，主要原因是受到政治壓力。

調查結果公布後，社會輿論多認為不可信，教協會員有8、9萬之多，教協每年都對會員進行重新登記，聯繫會員交會費，要真正全面了解會員對相關問題的態度，用適當的調查方法，絕不可能只收回1,178份回覆，教協絕不該使用不專業的調查方式，貽笑大方，教協領導層是在自暴其醜。

不過，只要大家知道教協長期以來，在反對派發起的反中亂港活動中一直扮演的角色，對他們的調查結果——有四成人感覺受到政治壓力、要離開香港教育界——甚至是八成人有此感覺也是不奇怪的。英夷管治香港150多年，行政、立法、司法領域全部殖民地化，效忠英國，而殖民主義化同樣滲透的就屬香港的教育領域了，就屬香港的「教書先生」了。

英夷管治香港，在政治、思想、文化、教育方面有兩大撒手鐧，一是崇英媚外的洋奴殖民主義，一是抹黑中國文化、中國歷史和反共，這兩者一向互通聲氣。中共領導的革命和民族解放運動正是要反殖民主義、反帝國主義，英夷在香港實行殖民主義統治，「堅持反共」那是必須的，那些被英夷殖民主義調教、俘虜的人，反共、恐共、拒共也是相通的。

香港教協在97回歸前，還是一個正常的教師工會組織。97回歸後，崇英戀殖基因和反共、拒共意識形態一起發作，成了反對派發起反中亂港的一支生力軍，他們的領導層就是反對派的骨幹。教協會員眾多，頗為團結，又有「為人師表」的身份，對社會影響巨大、對香港下一代影響巨大、對家長影響巨大，他們在每一次具規模的「社會運動」中，都能表現出比其他任何組織都要強大的動員力。

可以毫不誇張的說，教協的政治能量超過任何一個反對派政黨。現在《港區國安法》公布，反中亂港潰敗如山倒，愛國主義教育要強勢實行，他們感到政治壓力？這就對了！