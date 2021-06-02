加拿大卑詩省一間印第安人寄宿學校遺址掘出215具兒童骸骨，將西方國家種族滅絕的醜惡歷史重新曝光在陽光底下。根據相關數字，過去加國最少有4,000名印第安兒童在寄宿學校被虐待致死，還有不少兒童下落不明。而這不過是冰山一角，美加白人殖民者在美洲屠殺印第安人，雖沒有明確紀錄，但絕不是小數目，一般相信最少數以百萬計，這才是如假包換的種族滅絕。

種族滅絕並非美加獨有，其他西方國家的歷史也大多不乾淨。德國政府承認對前殖民地納米比亞的赫雷羅族人和納馬族人犯下種族屠殺罪行，法國總統馬克龍則坦承對1994年發生的盧旺達大屠殺負有責任。還有，澳洲政府過去推行白澳政策，對土著居民實施種族滅絕；至於日本過去在中國和東南亞犯下的戰爭罪行，更是罄竹難書。

馬克思說，資本主義來到人間，從頭到腳每個毛孔都滴着血和骯髒的東西。這種說法一點也不誇張，資本主義原始累積過程充滿征服、奴役、掠奪、殺戮，西方國家也正是以此壯大自己。尤其是號稱日不落帝國的英國，長期以各種骯髒手段侵略別國，佔人家園，掠奪資源，甚至傾銷鴉片。

最可恥的是，西方一直刻意掩蓋本身的醜惡歷史，反而將之包裝成普世價值向全世界推銷。這些年美國更是將普世價值作為維護霸權的意識形態武器，將矛頭對準中國，還稱之為文明衝突。實際上，西方從來都是野蠻，所謂文明根本是建立在侵略、掠奪甚至種族滅絕之上，他們還好意思站在道德高地推銷普世價值，只能說他們的臉皮實在太厚。綜觀世界大國，也只有中國不是靠對外軍事擴張和殖民掠奪來壯大自己，而是靠自身努力實現崛起，並成帶動全球經濟增長的主要動力及世界和平穩定的中流砥柱。西方將種族滅絕罪名掛在中國頭上，正是典型的賊喊捉賊。