香港地除了樓貴，律師費也是世界級高昂，打官司是有錢人的玩意，窮人當然玩不起，即使普通打工仔也絕對負擔不起律師費。法庭經常強調正義和法治，但沒有錢請律師，說正義其實比粗口更難聽。

法律援助署可說是港英時代維穩的代表作，讓普羅大眾可以得到法律服務，小市民有冤有路訴，律師又有錢收。不要小覷這個部門，作用有如出氣口，民憤可以藉法律途徑宣洩。正因為法援服務對社會裨益極大，而且經費浩瀚，更加不容許被濫用，為了私利固然不要得，用來破壞社會更是萬萬不能。可是法援把關似乎有點失控，暴潮中不少黑暴同路人申請法援，除了為自己辯護，亦想免費使用法律服務挑戰政府，用公帑對付公家，好毒的招數，納稅人的錢真的是燒得冤枉。

這樣的濫用法援例子俯拾皆是，本報獨家揭發，前年暴潮中受傷的「爆眼女」去年9月離港赴台灣，所謂「爆眼」疑點重重，警方曾要求索取醫療報告，但不斷被人申請法援阻撓，若果老早有報告呈交給警方，整件事情將會真相大白，水落石出。各界都對事件表示憤慨，有團體到申訴專員公署投訴法援署濫批法援，該團體展示本報報道，舉出「改革法援，刻不容緩」等標語。

根據法援條例，申請人離開香港連續6個月，法援署可拒絕給予法律援助，而「爆眼女」離港超過限定時期，法援署是否知道詳情，睇了本報報道後又有沒有主動跟進調查，若發現違規，應中止該女子的法援，以免繼續用公帑倒政府米，拖延警方調查。法援署淪為黑暴幫兇，情況似曾相識，大家立時想到香港電台，許多節目內容不但沒有為政府發聲，連中立也談不上，恍如反對派喉舌，新任廣播處長不斷要抽節目刪內容。法援署尚算有其作用，香港電台百無一用，不如索性關閉免得眼冤。