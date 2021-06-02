上周三，勞福局局長羅致光回應議員提問時稱，2018年至今年4月，有7名社工參與2019年黑暴事件並被定罪及判監，但當中暫時無人被注銷社工身份。為何犯了罪竟還可以繼續做社工，簡直匪夷所思！事件反映現時機制出現問題，政府必須認真檢討修正！

在香港，社工往往被稱為「北斗星」，當我們在大海航行時，需依靠北斗星的幫助來抵達目的地，社工的重要性可見一斑，香港目前總註冊社工達25,679人，他們需以專業服務幫助有需要人士，化解社會矛盾，紓緩個體與社會間的焦慮和痛苦。當社會上有不理想的事情出現時，社工要發揮作用，既要解決問題，又要防患於未然。不知甚麼時候開始，社工的美譽和職責，逐漸被蠶食和嚴重破壞，並在2014年非法佔中後情況愈發激烈，這些北斗星倒轉過來變成「反斗星」。部分社工以個人政治訴求凌駕專業，荼毒年輕人，慫恿青年上街進行所謂違法達義，散布仇恨，煽動暴力。這些是顏色革命的表現形式！部分社工在中間扮演極不光彩的角色。這與社工信念和專業操守背道而馳！令市民失去對社工界別的信任。

多年以來，部分社工好似政治寄生蟲，政府在教育和社會福利方面開支巨大，這些社工「草船借箭」，拿政府資源做一些顛覆性、誤導性行為，荼毒年輕人，煽惑群眾，宣揚攬炒。導致在2014年「非法佔中」，形成政治低氣壓，成風暴的前奏；在2016年旺角暴亂，又形成一個政治「反氣旋」，並在2019年黑暴中最終成為了一場政治颶風。

從黑暴事件可看出，有外國勢力在香港培育反中力量，在社工組織、NGO等選拔代理人，這個脈絡再清楚不過。今日，我們要改革教育，改革司法，但在社工問題上，還沒有任何迹象和舉措對其進行改正，讓其回歸正軌。政府在這方面態度敷衍，如何能解決問題？尤其是按照《社會工作者註冊條例》，觸犯刑事罪行的社工要被「釘牌」，必須是被裁定犯了指定罪行，即亂倫、強姦、謀殺、拐帶兒童或少年等嚴重罪行者，且要獲全體註冊局委員同意。這根本是自己人包庇自己人！此外，社工註冊局處理投訴的紀律聆訊機制更是不透明，處理投訴有政治包庇之嫌等，已引起社會強烈反彈。社工條例非改不可！一定要清除這些枯枝！對於這些偏頗和漏洞，政府必須認真檢討修正，社工觸犯法律，違背信念和專業操守，怎麼還能繼續成為北斗星？對於個別政治訴求凌駕專業的社工，怎能繼續容忍他們給年輕人提供有毒養分？香港要撥亂反正，須檢討社工條例，明天筆者會跟大家談談如何推動改革。