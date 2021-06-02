花開兩朵，高下立見。香港和澳門都是中國的特區，一個受盡萬千寵愛，一個備受忽視，但隨着時間遷移，香港優勢所餘無幾，澳門反而從後居上。尤其是一場新冠疫情，澳門果斷抗疫，疫情早就清零；香港卻仍然拖拖拉拉，百廢不興。生為港人，相形見絀！

澳門5月博彩收入達104.4億澳門元，按年勁升4.9倍，按月大升24.3%。不問可知，這是受惠於當地疫情受控，早就與內地通關，僅5‧1假期，訪澳旅客達到16.7萬人次，酒店平均入住率逾八成三，近乎2019年水平，羨煞一橋之隔的香港特區。香港早前才傳來28日清零的喜訊，惟開心不了多久，昨日又有不明源頭個案，難怪澳門特首賀一誠一再重申，港澳通關的前提是香港疫情連續清零14天，擺明你急佢唔急。

這還不止，對於港府為了「谷針」威逼利誘，無所不用其極，賀一誠則大唱反調，揚言澳門政府不參考香港推出鼓勵接種疫苗的措施，希望大家自願接種，兜口兜面摑了林鄭月娥一巴掌。據報，澳門的疫苗接種率近日有所上升，過去一周共有48,116人次預約接種，每日約有7,300至8,600人預約，累計逾11萬人接種疫苗，賀一誠強調接種疫苗有好處，呼籲市民接種。領導人有民望、有誠信、有魄力，何用出盡九牛二虎之力又氹又嚇催谷打針？

珠玉在側，覺我形穢。回歸後香港競爭力每況愈下，「一國兩制」走樣變形，風平浪靜的時候或許可以蒙混過關，但這些年遭受暴疫夾擊，亂象不絕，「港人治港」徹底失敗已是不爭的事實。反觀澳門同樣實行一國兩制，卻一年比一年好，一年比一年繁榮，反映一國兩制絕非行不通，而是執行兩制的「人」出了問題。澳人治澳與港人治港猶如龜兔賽跑，一直被看輕的烏龜勝出，當中沒有僥倖，卻見驕傲的兔子不思進取。