台灣民進黨政府為甚麼死命抗拒大量引入新冠疫苗？事件確是耐人尋味。中國大陸生產的國藥疫苗已獲世界衞生組織認可，寶島想要多少，估計北京就樂意送去多少。即使台灣民眾對大陸疫苗信心不足，不敢引入，那退一步說，目前在西方世界使用最多、最有信心保證的復必泰疫苗，中資復星集團正是該疫苗的主要投資者之一，只要台方開腔，相信北京一樣有辦法將復必泰源源不絕送到海峽對岸。

再退一步說，如果民進黨政府覺得國藥和復必泰疫苗都跟大陸有關係，他們要徹底去中國化，那也無所謂，西方還有好幾種疫苗，例如強生、莫德納等可供選擇。然而過去一年，蔡英文政府對於向外採購疫苗都採取「拖字訣」，老是推說有這個那個困難。這就不能不讓人懷疑，其中是不是有甚麼貓膩。

有精明的觀察者發現，台灣唯一一家既生產新冠疫苗又有上市的公司，它的股價跟去年比較，竟然靜悄悄地升了10倍。早前，蔡英文被質疑台灣缺疫苗的問題時，她竟然不考慮如何向外求援，而是說只要待至7月底，本土疫苗就能應市。

綜合種種原因，就難免使人聯想到，蔡政府之所以對外地的疫苗處處刁難，是不是為了保衞台灣的疫苗生產商，甚至說白一點，民進黨領導層是否暗地裏買入了大量當地疫苗廠的股票，然後想從中圖利？

中國製造的科興和俄羅斯製造的「史普尼克V」疫苗，第3期臨床測試結果早已向外公布，施打至今合共上億劑，成效也是口碑載道。

台灣疫苗卻連第3期測試也未開始，我大可斷言，在8月前能獲世衞批准使用的機會是零。偏偏蔡政府仍對外面眾多安全的疫苗拒諸門外，硬要將希望寄託在本土疫苗廠之上，當中是何居心，實在惹人疑竇。