新冠疫苗接種計劃開打逾3個月，目前約兩成人打咗針，庸官為求喺9月前大幅度「谷針」，指未來3個月係香港防疫關鍵時刻，呼籲「全城起動，快打疫苗」。為谷針，政府可謂無所不用其極，威逼利誘、嚴詞恐嚇都大派上場；加上商界和唔同機構做媒助攻，有發展商豪氣拋出成千萬元私樓作抽獎；港鐵又向打針市民送出500張全年免費車票；要算最妙的，當推有婚姻配對服務。抽唔到樓執番個老婆，都算錯失西瓜檢粒芝麻，說不定也令人生更精彩！

遲吓唔知有冇夜總會送出500個抽獎名額，畀接種疫苗嘅叔叔伯伯們免費跳一個月老舞？若然，都真係全城起動，為接種疫苗參加抽獎而全民瘋癲！香港果然係動感之城！果然幾好都有，點捨得走？

講開利誘谷針，自然不能不講谷針策略，庸官講嘢常恃官威，往往把話說過了頭、說多咗而不自覺，像早前一度建議強制外傭接種疫苗，又話唔打針就咪來香港打工！結果惹來菲律賓外長質疑有歧視之嫌，差點鬧出外交風波，才急急煞停！呢嗱，依家庸官又大言炎炎咁話，會研究喺第5波疫情爆發時，禁止未接種疫苗人士進入食肆、學校丶地盤、圖書館及戲院等場所，甚至聲稱打針將係外遊必要條件。古人說：不學詩，無以言；依家係，不打針，無以行！

睇來，唔打針連坐巴士、港鐵等公交都禁足，唔打針即係寸步難行，被迫坐困愁城，喺屋企等死。有學者批評政府為谷針乜招都出，憂慮措施會促使身體不適宜打針嘅人冒險接種，最終弄巧反拙。

老朽倒欣賞本報8粒字標題「發茅谷針欺民太甚」！一眾庸官為谷針，個個變成內地乞人憎嘅城管！有好事者惡搞《清明上河圖》，把當年嘅繁華市集改圖變成一片恍如劫後嘅荒涼景象！何以如此？原來有人驚呼：城管來了！今庸官谷針，比城管來了尤甚！