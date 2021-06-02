筆者今年3月在本版發表《中共領導港抗日被留白》，指出香港確有需要設立抗日紀念歷史博物館，港區全國政協委員黃英豪律師已就此向政協大會提案並獲成功立項。近日又閱讀了香港嶺南大學高級研究員劉蜀永的文章《香港與中國共產黨》，發現了許多未為人知的有趣史實，原來香港在中國共產黨的誕生及起步中已有歷史的一頁。

希望有關方面研究在香港設立中國革命歷史博物館，對市民進行全面和系統地介紹中國革命近代鬥爭史，也讓大、中、小學展開國安和國情教育時，有一個連貫性的學習基地。綜觀內地主要大、中城市，都有結合當地近代革命鬥爭歷史設立的歷史博物館，香港作為中國革命和現代化建設進程中的有豐富鬥爭歷史素材的城市，豈能缺位？只有加強推介才能去反共化、反中化。

劉蜀永在文中介紹香港在中國共產黨正式誕生過程中作出的貢獻，100年前已有當時港英官員、教師等的年輕進步知識分子研究馬克思主義和推動成立共產黨。筆者第一次知道這段萌芽歷史，文中是這樣介紹：「1920至1921年，3位香港年輕人林昌熾（林君蔚）、張仁道、李義寶集資出版了一份不定期刊物《真善美》，介紹馬克思主義基本原理。其中林昌熾是香港政府視學官，張仁道是皇仁書院畢業生，李義寶是蒙養小學教師。」

1920年，他們在香港與陳獨秀會面，隨後成立馬克思主義研究小組。1923年在香港建立共產主義青年團，李義寶被選為支部書記。不久由林昌熾接替，李義寶專門搞工人運動。之後香港中共黨小組成立，有李義寶、張仁道、林昌熾，這是香港最早的黨組織。20世紀初香港發生兩次大規模工人運動，都有中共的核心影響。1922年海員大罷工，1925年省港大罷工，香港工人運動培養中共多位著名傑出領導人林偉民、蘇兆徵、陳郁、曾生等，中共並不神秘，早與香港締結百年良緣。