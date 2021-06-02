再過一個月，我們便迎來香港回歸24周年。從2019年黑暴到今日，香港已回復社會穩定，各方開始聚焦解決香港深層次問題和改善民生。

然而，我們必須警惕，反中亂港、外國和外部勢力仍然在蠢蠢欲動，伺機出擊。單是今年5月份，特首、保安局局長和警務處處長都先後收到白色粉末信件；主審前年10‧1的非法集結案法官收恐嚇電話；西方七國集團發表所謂「聯合聲明」，粗暴干涉我國內政、香港事務。

我們國家和平發展崛起強大，美國等西方卻千方百計利用各種手段阻止中國和平發展強大。我們國家再不是100多年前的弱國，100多年前「八國聯軍」式的干預侵略中國再不奏效。

我們香港人必須認清國際形勢，不要讓香港及自己被利用成西方的舞台及棋子，反而要處處捍衞國家主權、安全、發展利益和「一國兩制」下香港的長期繁榮穩定。

自從《港區國安法》實施後，香港回復平穩，反中亂港計劃不得逞，外國及外部勢力又將反華分裂勢力轉到新疆。他們無非是想繼香港後搞亂新疆，把新疆當作遏制中國發展的棋子，達到西方反華勢力的政治、經濟及各樣的霸權侵略目的。

涉疆問題上，2020年有所謂的「流亡維吾爾族人」要求國際刑事法院調查針對中國所謂的種族滅絕的虛假指控。然而，國際刑事法院指其無領域管轄權和沒有依據能調查，拒絕受理此無理指控謊言。但是，反華分裂組織勢力並無就此罷休。

今年5月，西方反華勢力和境外「東突」勢力相勾結，搞所謂英國「維吾爾特別法庭」，竟將於近期開庭，對所謂涉疆種族滅絕的世紀大謊言進行聽證。

此所謂維吾爾特別法庭是民間商業機構，是反華分裂組織勢力偽造司法機構、偽造法庭、偽造案件、偽造證據、偽造證人、偽造司法程序，完全沒有法律依據，企圖偽造所謂判決旨在分裂中國，嚴重違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》、國際法和國際習慣法。但是，這些反華分裂組織勢力是不會得逞的，也改不了新疆是中國的不可分割部分，亦阻不了新疆人民在國家安定繁榮下過美好穩定生活。

大家回顧今年5月所發生的國際及本地的事情，便會理解我們須展現捍衞國家的主權、安全和發展利益的決心。

我們慶祝香港回歸24年之際，亦要了解我們國家在國際上的情況，尤其西方對我們國家和平發展的阻撓及各種干預和挑釁，我們必須警醒。

香港為2019年黑暴亂象付出了沉重的代價，我們也絕不想黑暴在新疆成功複製。我們渴望國家昌盛富強、香港和平穩定發展之際，亦須齊聲譴責西方利用新疆的問題，唯恐不亂，嚴重挑戰干涉國家主權、安全和領土完整。